V uvodu sezone v svoji najljubši disciplini na žalost ne bo Andreje Slokar , ki se je pretekli teden težje poškodovala in žal že zaključila olimpijsko sezono. Zato pa imajo na črni progi v Leviju svoje načrte Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in Lila Lapanja . Vse tri Slovenke so v zadnjem obdobju odlično trenirale in so odločne, da z dobrim rezultatom začnejo slalomsko sezono. " Do sedaj sem zares odlično trenirala. Letos sem zelo zadovoljna, ker sem zelo dobro fizično pripravljena in nimam težav s poškodbami. Sem zelo dobre volje in to je zelo pomembno, predno se začnejo tekmovanja, ki jih komaj čakam," je za uradno spletno stran SZS sprva dejala Lila Lapanja, ki je v osnovi članica ekipe za evropski pokal z izpolnjenimi kriteriji.

"V Leviju sem tekmovala že osemkrat, šestkrat zapored. Proga mi je zelo všeč, saj ima ravninski in strmi del. Z menoj bo tudi oče, kar je odlično, da je ob meni. Na tekmi bom dala vse od sebe in potem bomo videli, kako bo šlo. Zaenkrat imam dobre občutke in tisto potrebno pozitivno tremo," je za uradno spletno stran SZS dejala Lila Lapanja.

Enak spored v nedeljo čaka tudi moške, kjer pa Slovenija tokrat svojega predstavnika ne bo imela na startu.