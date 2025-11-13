Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

'Imam dobre občutke in tisto potrebno pozitivno tremo'

Ljubljana, 13. 11. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Na severu Evrope, v Leviju na Finskem, konec tedna sledi tradicionalni slalomski uvod v sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. V soboto bodo na delu smučarke, v nedeljo pa smučarji. Slovenijo bodo po poškodbi Andreje Slokar zastopale Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in Lila Lapanja, ki se vse nadejajo dobrega rezultata.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V uvodu sezone v svoji najljubši disciplini na žalost ne bo Andreje Slokar, ki se je pretekli teden težje poškodovala in žal že zaključila olimpijsko sezono. Zato pa imajo na črni progi v Leviju svoje načrte Ana Bucik Jogan, Neja Dvornik in Lila Lapanja. Vse tri Slovenke so v zadnjem obdobju odlično trenirale in so odločne, da z dobrim rezultatom začnejo slalomsko sezono. "Do sedaj sem zares odlično trenirala. Letos sem zelo zadovoljna, ker sem zelo dobro fizično pripravljena in nimam težav s poškodbami. Sem zelo dobre volje in to je zelo pomembno, predno se začnejo tekmovanja, ki jih komaj čakam," je za uradno spletno stran SZS sprva dejala Lila Lapanja, ki je v osnovi članica ekipe za evropski pokal z izpolnjenimi kriteriji. 

Lila Lapanja v času, ko je nastopala za ZDA.
Lila Lapanja v času, ko je nastopala za ZDA. FOTO: AP

Ob njej imajo podoben status Anja Oplotnik, Caterina Sinigoi in Taja Prešeren ter pridružena polnopravna članica ekipe za evropski pokal po sklepu strokovnega sveta Nika Tomšič ... 

Preberi še Smučanje jo stane do 200.000 evrov

"V Leviju sem tekmovala že osemkrat, šestkrat zapored. Proga mi je zelo všeč, saj ima ravninski in strmi del. Z menoj bo tudi oče, kar je odlično, da je ob meni. Na tekmi bom dala vse od sebe in potem bomo videli, kako bo šlo. Zaenkrat imam dobre občutke in tisto potrebno pozitivno tremo," je za uradno spletno stran SZS dejala Lila Lapanja.

Enak spored v nedeljo čaka tudi moške, kjer pa Slovenija tokrat svojega predstavnika ne bo imela na startu.

alpsko smučanje slalom
Naslednji članek

Mladi Čeh Nemec do prvega hat-tricka v ligi NHL

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330