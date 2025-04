'Imam neporavnane račune z olimpijskimi igrami, zato ne nameravam odnehati'

Ali bo slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec nadaljevala športno pot ali pa bo smučke postavila v kot, so se v minulih dneh po zaključeni sezoni svetovnega pokala spraševali mnogi ljubitelji alpskega smučanja na sončni strani Alp. A finalistka svetovnega pokala v smuku in superveleslalomu je na novinarski konferenci zelo hitro razblinila vse dvome o tem z napovedjo, da ima še kar nekaj neporavnanih računov z nastopi na največji športni manifestaciji na svetu. "Olimpijske igre so nedokončana zgodba," je med drugim dejala Štuhčeva.