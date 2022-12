Innsbruck boljši od Olimpije

Ljubljanski hokejisti so po daljšem premoru petkovo tekmo s Salzburžani so prestavili, danes spet nastopili v regionalni ligi in gostovali pri vodilni zasedbi. V Innsbrucku so bili Ljubljančani povsem enakovredni tekmeci, a na koncu so tesno izgubili in ostali na desetem mestu, tirolska ekipa se je utrdila na vrhu.

Na prejšnji tekmi 9. decembra so zeleno-beli zaradi lastnih napak in nezbranosti, ko so dobili kar dva gola z igralcem več, iz rok spustili zmago proti Linzu. Danes jih je čakala zahtevna naloga, saj so bili njihovi tekmeci vodilni hokejisti Innsbrucka.

V prvi tretjini je bilo razmerje moči precej enakovredno, so pa domači eno od svojih priložnosti izkoristili za vodilni zadetek, ki so ga sodniki potrdili po ogledu posnetka.

V nadaljevanju so pritisnili gostje, ki pa so imeli težave z izključitvami. V drugi tretjini so bili na klopi za kaznovane štirikrat (skupino na tekmi petkrat), v teh trenutkih pa so domači dosegli dva gola. Enega ob razmerju na ledu 5-3, drugega pa tik pred koncem tretjine, ko je že kazalo, da bosta ekipi na odmor odšli z neodločenim izidom. Za goste sta za zadetka in dve izenačenji izida v tem delu poskrbela Gregor Koblar, ki je spretno premagal Thomasa McColluma, ter Luka Kalan, ki je izkoristil natančno podajo Kristjana Čepona pred vrata.

Tudi v zadnji tretjini so bili gostje v naletu, imeli so več priložnosti (na koncu je bilo razmerje v strelih 34-24 v korist slovenske ekipe), a je zadel le Marc-Olivir Vallerand ob edini ljubljanski prednosti igralca več. A tudi ta gol ni bil dovolj za vsaj točko, domačim je Žana Usa uspelo premagati še četrtič. Tveganje brez vratarja ob koncu tekme pa zeleno-belim ni prineslo uspeha in dvoboj se je končal s tesnim porazom.

Naslednja tekma čaka zeleno-bele v torek, ko bodo gostovali v Linzu.