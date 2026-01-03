Hoerlu kvalifikacije, Prevc pa tokrat (šele) 30.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Avstrijski smučarski skakalec Jan Hoerl je zmagovalec kvalifikacij za tretjo tekmo turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Vodilni v skupnem seštevku turneje in svetovnem pokalu, Slovenec Domen Prevc je imel v močnejšem vetru v hrbet več težav in zasedel šele 30. mesto. Potem ko je Prevc v obeh serijah za trening zasedel prvo in drugo mesto, je v kvalifikacijah ob močnem vetru v hrbet skočil nekoliko slabše in zasedel 30. mesto. Na nedeljski tekmi bo tako nastopil bolj na začetku prve serije, pomeril pa se bo s Francozom Valentinom Faubertom.

Jan Hoerl FOTO: AP

Anže Lanišek je bil najboljši Slovenec. Tudi on je skočil ob okrepljenem vetru v hrbet in pristal pri 119 m. Zasedel je osmo mesto, v prvi seriji tekme pa se bo pomeril z Avstrijcem Clemensom Aignerjem. Zelo dobro se je odrezal tudi Rok Oblak (117,4), ki bo v prvi seriji nedeljske tekme med nosilci. V kvalifikacijah je zasedel 12. mesto, v paru pa se bo pomeril z Nemcem Karlom Geigerjem, ki je letos daleč od stare slave.

Na tekmo se je uvrstil tudi četrti član slovenske reprezentance Žak Mogel (103,2), a ga po 42. mestu čaka zahtevna naloga v nedeljski prvi seriji proti Norvežanu Kristofferju Eriksenu Sundalu.

