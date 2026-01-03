Naslovnica
Zimski športi

Hoerlu kvalifikacije, Prevc pa tokrat (šele) 30.

Innsbruck, 03. 01. 2026 15.28 pred 2 urama 2 min branja 12

Avtor:
M.J. STA
Novoletna turneja v Innsbruck vselej pripravi več deset tisoč navijačev

Smučarski skakalci so opravili s kvalifikacijami pred tretjo tekmo novoletne turneje. Najboljši je bil Avstrijec Jan Hoerl, vodilni na turneji Domen Prevc pa je osvojil 30. mesto. Na tekmo so se uvrstili vsi štirje naši tekmovalci. Slovenska reprezentanca je sicer nastopila brez Timija Zajca, ki je bil dvakrat diskvalificiran in ne sme nastopiti na poslednjih dveh prizoriščih turneje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Avstrijski smučarski skakalec Jan Hoerl je zmagovalec kvalifikacij za tretjo tekmo turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Vodilni v skupnem seštevku turneje in svetovnem pokalu, Slovenec Domen Prevc je imel v močnejšem vetru v hrbet več težav in zasedel šele 30. mesto. Potem ko je Prevc v obeh serijah za trening zasedel prvo in drugo mesto, je v kvalifikacijah ob močnem vetru v hrbet skočil nekoliko slabše in zasedel 30. mesto. Na nedeljski tekmi bo tako nastopil bolj na začetku prve serije, pomeril pa se bo s Francozom Valentinom Faubertom.

Jan Hoerl
Jan Hoerl
FOTO: AP

Anže Lanišek je bil najboljši Slovenec. Tudi on je skočil ob okrepljenem vetru v hrbet in pristal pri 119 m. Zasedel je osmo mesto, v prvi seriji tekme pa se bo pomeril z Avstrijcem Clemensom Aignerjem. Zelo dobro se je odrezal tudi Rok Oblak (117,4), ki bo v prvi seriji nedeljske tekme med nosilci. V kvalifikacijah je zasedel 12. mesto, v paru pa se bo pomeril z Nemcem Karlom Geigerjem, ki je letos daleč od stare slave.

Na tekmo se je uvrstil tudi četrti član slovenske reprezentance Žak Mogel (103,2), a ga po 42. mestu čaka zahtevna naloga v nedeljski prvi seriji proti Norvežanu Kristofferju Eriksenu Sundalu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na avstrijskih postajah turneje po dveh zaporednih diskvalifikacijah in posledičnega rdečega kartona ne bo Timija Zajca.

vision105
03. 01. 2026 17.36
Gros je danes lepo opazil,da imajo jodlarji vsaj eno številko prevelike rokavice.Kontrola pa gleda stran.
Odgovori
+1
1 0
Kaimlplut
03. 01. 2026 17.24
bravo žirija ..,,,ampak bomo vidli kaj bo ju3 naredo
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
03. 01. 2026 16.49
Je pisalo včeraj, da bodo Avstrijci in Nemci storili vse, da onemogočijo Domna... in so, spustili so ga dol, kljub nemogočim razmeram. To je to. Avstrijce vedno čakajo, da je idealno.
Odgovori
+8
8 0
tmj
03. 01. 2026 16.58
skoki..izreden sport skače namreč 9 drzav in ti se boris da bojo storili vse da ga onemogočijo hahahhahaa
Odgovori
+2
3 1
lakala28
03. 01. 2026 17.25
Ne se smešiti s takimi nebulozami, če ne veš o čem gre. Glede na desetine milijonov, ki jih Jodlarji in Nemci za smučarske skoke, bodo naredili res vse, da onemogočijo VSE, ki so boljši od njih. Sedaj je to pač naš Domen, lahko bi bil pa tudi Timi.
Odgovori
+1
1 0
oježeš
03. 01. 2026 16.24
Pred Laniškom se je vremenska situacija bistveno spremenila na slabše. Pomembno, da se je Domen kvalificiral, vsekakor pa ni vsak dan nedelja. Domen bo pokazal, da ni bi on krivec za tak kvalifikacijski preobrat, ampak, da mu jo je zagodlo vreme. Pač, to se zgodi in gremo dalje.
Odgovori
+11
12 1
nimamkaj
03. 01. 2026 16.15
Prekiniti bi morali kvalifikacije in vse od začetka ker je bilo vreme obupno in seveda...ker je vodil Avstrijc tega niso naredili.
Odgovori
+12
12 0
Ici
03. 01. 2026 16.03
A se Prevc malo heca?
Odgovori
-4
2 6
nimamkaj
03. 01. 2026 16.15
zakaj...nepošteno je bilo glede na vremenske razmere.
Odgovori
+7
7 0
Moni N
03. 01. 2026 16.19
On ne, vreme pa
Odgovori
+4
5 1
Oblastljudstvu
03. 01. 2026 15.59
FIS <<< Bruh
Odgovori
+5
5 0
lakala28
03. 01. 2026 17.26
FIS so jodlarji in Nemci. Takle mamo.
Odgovori
0 0
bibaleze
