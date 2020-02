Italijanska policija 'vdrla' v sobo Loginova: Je Rus spet dopinško grešil?

Ruska biatlonska zveza je sporočila, da svetovni prvakAleksander Loginov v sprintu zaradi "nedavnih dogodkov" ni v "psihičnem stanju" za nastop na preizkušnji na 15 km, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Italijanska policija je v zgodnjih sobotnih urah na prizorišču svetovnega prvenstva v hotelskih sobah ruskih reprezentantov izvedla dopinško racijo. Pri tem je potrdila, da 28-letnega biatlonca sumi nove kršitve protidopinških pravil. Loginov je od novembra 2014 do novembra 2016 že prestal dveletni suspenz zaradi zlorabe krvnega dopinga eritropoetina (epo). Poleg Loginova, ki je na svetovnem prvenstvu 15. februarja osvojil zlato medaljo v sprintu na 10 km, naj bila druga tarča racije glavni trener ruske reprezentanceAleksander Kasperovič. Ta naj bi na SP uporabljal akreditacijo druge osebe, je sporočil vodja ruske biatlonske zveze Vladimir Dračev. "Policija sumi, da gre za ponovitev primera. Zato je dodobra preiskala vse Loginove osebne stvari in mu po uri in pol dolgi preiskavi zasegla tudi vse elektronske naprave," je v soboto pojasnil Dračev.

Loginov je sicer kljub preiskavi še nastopil na štafetni preizkušnji. Na tej je Rusija osvojila četrto mesto.