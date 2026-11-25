"Po teh dveh dneh, ki sem jih preživela na snegu, sem ugotovila, da z nogo še vedno ni vse v redu in še pomembneje, da me preveč boli. Zato sem se odločila, da zaključim svojo tekmovalno kariero," je Federica Brignone zapisala pod video objavo na Instagramu.
"Rada bi nastopila še na eni zadnji tekmi. Sporočila vam bom, kdaj bo to," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejala v Milanu rojena tekmovalka. Brignone je februarja na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini na domačem snegu osvojila zlato medaljo v superveleslalomu in veleslalomu, le deset mesecev po tem, ko je ob padcu na italijanskem prvenstvu utrpela več zlomov noge in si strgala sprednje križne vezi.
Italijanka se je v torek vrnila na smučišča, prvič po avgustu, ko je prestala operacijo za odstranitev vijakov, ki so ji jih lani vstavili v levo koleno. V svetovnem pokalu je debitirala decembra 2007, skupno pa ima z OI pet medalj še eno srebrno in dve bronasti. Obenem je tudi dvakratna svetovna prvakinja, leta 2025 je slavila v veleslalomu, leta 2023 pa v kombinaciji.
Osvojila je dva velika kristalna globusa za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, v katerem ima 37 zmag. Ob tem ima na računu še pet malih kristalnih globusov, dvakrat za skupno zmago v veleslalomu ter po enkrat v kombinaciji, superveleslalomu in smuku.
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