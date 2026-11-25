"Po teh dveh dneh, ki sem jih preživela na snegu, sem ugotovila, da z nogo še vedno ni vse v redu in še pomembneje, da me preveč boli. Zato sem se odločila, da zaključim svojo tekmovalno kariero," je Federica Brignone zapisala pod video objavo na Instagramu.

"Rada bi nastopila še na eni zadnji tekmi. Sporočila vam bom, kdaj bo to," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejala v Milanu rojena tekmovalka. Brignone je februarja na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini na domačem snegu osvojila zlato medaljo v superveleslalomu in veleslalomu, le deset mesecev po tem, ko je ob padcu na italijanskem prvenstvu utrpela več zlomov noge in si strgala sprednje križne vezi.