Iz Andore v Barcelono in na nogometni 'el clasico'

Svetovna smučarska elita, zbrana na finalu svetovnega pokala v Andori, se v nedeljo, v veliki večini, ni odpravila naravnost domov, ampak je skupina tekmovalcev prenočila v Barceloni. Razlog ni bil dan, namenjen ogledu znamenitosti, ampak so imeli rezervirane vstopnice za ogled nogometnega el clasica, spopada Barcelone in Real Madrida. Kdo je za koga stiskal pesti, ni znano, so pa bili na tribunah opaženi novi rekorder moškega dela svetovnega pokala Marco Odermatt, izjemni Norvežan Lucas Braaten, ameriški smučar, ki nastopa za Grčijo, AJ Ginnis, Timon Haugan in še nekateri drugi.