Iz porušene Petrinje prinesli slovensko penino za hrvaško zmago

Ko je skozi zadnja vratca zapeljala Wendy Holdener, je bila nejevera v ciljni areni skoraj otipljiva. Semafor je namreč pokazal več kot sekundo prednosti, na vrhu pa je bila z enakim časom prve vožnje le še Zrinka Ljutić, ljubljenka večine tokratnega občinstva pod Vitrancem.

Zanjo so namreč stiskali pesti Hrvati, ki jih je Kranjska Gora že od konca decembra polna, Slovaki, ki so zaradi Zrinkinega dedka Mladena v njej našli nadomestek za svojo še vedno odsotno šampionko Petro Vlhovo, pa tudi domači navijači so prikimavali, naj zmaga odide k našim sosedom, če že ne bo ostala doma.

A Švicarka, ki si je s Hrvatico delila vodstvo po prvi slalomski vožnji, je z drugo progo opravila tako odlično, da številni niso verjeli, da lahko Ljutićeva smuča še hitreje od nje. Sekunde so se vlekle, ko je ob zvokih hrvaške evrovizijske uspešnice Baby Lasagne vijugala med vratci, potem pa je ciljna arena ponorela. Semafor se je obarval zeleno, Hrvatica je bila še za 16 stotink sekunde hitrejša.

Slavje sosedov Začelo se je veliko slavje, hrvaške zastave so visoko zavihrale, navijači so v ekstazi skakali v zrak, prižgala se je tudi bakla.

Po zmagi Zrinke Ljutić v Kranjski Gori FOTO: 24ur.com icon-expand

"Noro, noro," Boško odpira zmagoviti šampanjec in ga toči damama poleg sebe. "Poglejte, ta je vaš, slovenski," Boško pokaže steklenico z etiketo. "Ostal je še od sinove poroke lansko leto in zdaj smo ga prinesli s seboj v Slovenijo, da bi ga tukaj odprli," hiti razlagati Rankica. Boško prihaja iz Siska, oni dve iz Petrinje, obema je domovanje, ki jima ga še vedno obnavljajo, uničil rušilni potres decembra 2020.

Po zmagi Zrinke Ljutić v Kranjski Gori FOTO: 24ur.com icon-expand

Jasminka pojasni, da so se v soboto odločili, da v nedeljo zjutraj odpotujejo do Kranjske Gore, da bi stisnili pesti za Ljutićevo. Dolga pot se jim je splačala in zdaj s svojimi rojaki navdušeno nazdravljajo ob ograji, čakajoč podelitev medalj. Javna zahvala Slovakom Nič manj veseli niso bili niti Slovaki, ki so tradicionalni obiskovalci ženskega tekmovalnega konca tedna v Sloveniji s koreninami v Mariboru, ki je do letos nosilo ime Zlata lisica. Včeraj, ko smo se pomešali med njih, smo že razložili, kako se je ta ljubezen razvila.

Na eni izmed tekem svetovnega pokala v Avstriji je Zrinkin dedek Mladen držal velikanski transparent, posvečen svoji vnukinji. Držal ga je in držal, kar je opazil Miro, vodja navijaškega kluba Petre Vlhove. Pristopil je in starejšemu gospodu ponudil pomoč, da ga bodo oni držali namesto njega. Ta mu je odvrnil, da ga lahko za svojo vnukinjo drži tudi do jutra, če bo treba. To je na Slovake naredilo tak vtis, da so ga takoj vzeli za svojega. Miro mu je pritrdil, da bodo vsi skupaj držali in zdržali skupaj z njim, če bo treba. Od takrat so nerazdružljivi in zdaj, ko je njihova nacionalna junakinja Vlhova še vedno odsotna zaradi rehabilitacije po poškodbi, so svojo ljubezen prelili v navijanje za vnukinjo gospoda Mladena.

Zrinka iz slovaških predpasnikov FOTO: 24ur.com icon-expand

Pripravili so pravo navijaško koreografijo s predpasniki, združili zastave in posodili svoja grla. Tega tudi Ljutićeva ni pozabila, saj se je v izjavi po zmagi javno zahvalila Slovakom.

Ljutićeva s Slovaki FOTO: 24ur.com icon-expand

Skupaj z njenimi sorodniki in prijatelji so prav tako čakali do samega konca, še več kot uro po koncu tekme, da je zmagovalka opravila vse medijske obveznosti in fotografije z navijači, da so jo nazadnje lahko stisnili v objem še najbližji. Tudi njen dedek je potrpežljivo čakal na vrsto, pri tem pa ni skrival ganjenosti nad vsemi prizori, ki jim je bil priča ta vikend. "Upam, da se že marca spet vidimo," nam stisne roko.

V slogu družine Kostelić 20-letna Zrinka namreč ni edino smučarsko železo v ognju družine Ljutić. Po belih strminah namreč vijugajo tako sestra Dora kot brata Hrvoje in Tvrtko. Slednji, ki ima sicer veliko smolo s poškodbami, pa postaja del moške tekmovalne karavane, ki se bo čez slaba dva meseca prav tako ustavila v Kranjski Gori na Pokalu Vitranc.

Po njegovih stopinjah stopa tudi mlajši Hrvoje, ki je nastopil na mladinski FIS tekmi v sosednjem Trbižu. "Zaradi tega sem zamudila Zrinkin prvi nastop, prišla sem šele kasneje, ker je imel tekmo tudi sin," za 24ur.com pove mama Martina, ki pravi, kako so jo ganile hrvaške registrske tablice z vseh vetrov, ki jih je zagledala, ko se je vrnila v Kranjsko Goro. Nazadnje je na zmagovalnih stopničkah videla oba svoja otroka. Poleg Zrinkine zlate medalje se je na drugo mesto med mladinci zavihtel tudi Hrvoje. Transparenti za domače smučarke Občutek zmagoslavja so sicer doživeli tudi slovenski navijači, saj je Andreja Slokar, ki je imela navdušujočo koreografsko dovršeno podporo s tribune, v cilj druge vožnje prav tako pripeljala v zelenem. Ko je semafor pokazal, da je ubranila prednost iz prve vožnje, so navijači skočili v zrak, tudi sama pa ni skrivala veselja.

