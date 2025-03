Izjemen skok Domna Prevca, pristal je pri 236 metrih, enako kot sestra Nika

Tretji je bil še en Slovenec, saj je Timi Zajc pristal pri 230 metrih in s strani sodnikov prejel 202,5 točke. Anže Lanišek ni bil tako uspešen kot njegova rojaka, saj je z 211 metri in 177,7 točke zasedel 16. mesto v kvalifikacijah. Žak Mogel je z 213 metri in 171,2 točke kvalifikacije končal na 20. mestu. Lovro Kos je zasedel 32. mesto s 198 metri in 144,9 točke. Prva serija sobotne tekme se bo začela ob 17.00.