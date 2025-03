Izjemna Nika Prevc zlahka do nove zmage, Klinčeva odlična druga

Ta pa se je zelo vlekel, saj so imeli organizatorji tekme veliko dela in so morali prekiniti in odpovedati prvo serijo, čeprav je bila na zaletni rampi le še Nika Prevc. Minute so se vlekle, enkrat vmes je morala tudi na dodatno kontrolo opreme. A skoka tedaj ni dočakala.

"Odločili smo se prekiniti tekmo. Poskušali smo vse, a se veter v naslednjih urah ne bo umiril. Skušali bomo nadomestiti tekmo, imamo dva scenarija, a se moramo najprej dogovoriti z nosilci televizijskih pravic in ostalimi deležniki," je v izjavi med neposrednim prenosom tekmovanja dejal direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal Sandro Pertile.

Sprva so skušali izpeljati prvo serijo, a so imeli zaradi ozko postavljenega koridorja za veter več prekinitev. Nato pa se je ob koncu startnega seznama veter okrepil do te mere, da skakanje na letalnici ni bilo več varno. Z vrha so sicer spustili še Freitag in Kvandal, a sta imeli obe precej težav z nizko hitrostjo in vse močnejšim vetrom. Nato so odpovedali prvo serijo.

Po 21 skokih je bila vodilna Norvežanka Anna Odine Stroem, druga slovenska predstavnica Ema Klinec pa je bila peta.