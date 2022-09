Izjemne predstave smukačev na tekmah južnoameriškega pokala

Slovenski smukači imajo v La Parvi v Čilu odlične pogoje za trening. V sklopu priprav pa so se v zadnjih dneh udeležili tudi tekem južnoameriškega pokala. Nastopili so na dveh smukih in dveh superveleslalomih. Na tekmah so prikazali zavidljivo raven smučanja, saj so se v močni konkurenci kar sedemkrat uvrstili na oder za zmagovalce. Ker je ta hip v Južni Ameriki na pripravah veliko reprezentanc, je bila konkurenca na tekmah zelo močna.

Na obeh smukih se je najbolj izkazal Miha Hrobat, ki je enkrat za seboj pustil vso konkurenco, enkrat pa se je zadovoljil s tretjim mestom. Martin Čater je tekmi v smuku izpustil, zato pa sta se izkazala Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik. Mladi Ažnoh je v absolutni konkurenci dvakrat zasedel peto mesto, kar je pomenilo, da je bil dvakrat najboljši v konkurenci U21. Naraločnik je bil dvakrat šesti.

Na dveh tekmah superveleslaloma je nastopil tudi Čater, ki je nase opozoril z drugim in sedmim mestom. V drugi najhitrejši smučarski disciplini je blestela francoska reprezentanca, Čatra je ugnal le Johan Clarey. Miha Hrobat je na tekmah Super G dosegel 16. in 12. rezultat. Naraločnik je bil 11. in 16., Ažnoh pa 15. in 19., kar je pomenilo dvakrat drugo mesto v kategoriji U21.