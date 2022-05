Izjemni vratar Šesterkin tlakoval pot do zmage New Yorka

Zmago Coloradu, sicer najboljši ekipi zahoda v rednem delu lige, je zagotovil Cale Makar, ki je v polno zadel v deveti minuti podaljška. Glede na priložnosti bi si lahko domači zmago priborili že prej, a je bil na vratih Nashvilla zelo razpoložen vratar Connor Ingram, ki je na svoji prvi tekmi končnice v karieri ubranil kar 48 strelov, od tega 21 v drugi tretjini. Poleg Makarja ga je premagal le še Nathan MacKinnon, edini gol za goste pa je dosegel Rus Jakov Trenin.

Washington je na prvi tekmi presenetil Florido, tokrat pa ni imel pravih možnosti. Aaron Ekblad in Aleksander Barkov sta v prvi tretjini poskrbela za vodstvo domačih, zaostanek je znižal Nicklas Backström, toda še v drugi tretjini je bil zmagovalec znan, v njej so za domače v polno zadeli Mason Marchmant, Anton Lundell in Carter Verhaeghe. "Na prvi tekmi ni bilo prave osredotočenosti, kot da nas je zlomila nervoza. Tudi na začetku današnje tekme nisem bil zadovoljen, toda ko smo se sprostili, smo tudi ujeli pravi ritem. Druga tretjina je bila to, kar si želim videti na vsaki tekmi," je bil po tekmi zadovoljen trener Floride Andrew Brunette.

Z rezultatom je bil lahko zadovoljen tudi trener New York Rangersov Gerard Gallant, njegova ekipa je prišla do izenačenja v seriji proti Pittsburghu. Spet je blestel vratar Igor Šesterkin, ki je na prvi tekmi (imela je tri podaljške) ubranil kar 79 strelov, tokrat je zbral 39 obramb. Njegovo delo so z zadetki nadgradili Artemij Panarin, Frank Vatrano, ki sta golu dodala še dve podaji, Andrew Copp, Ryan Strome in Chris Kreider. Pri gostih je Sidney Crosby v statistiko vpisal gol in podajo. Dallasu sta z goloma zmago priborila Joe Pavelski in Michael Raffl. Slednji je ob koncu zadel nebranjeno mrežo, Pavelski pa je postal najstarejši strelec v ligi po letu 2008 in Miku Modanu, trenutno šteje 37 let in 298 dni.

Izidi:

- končnica, 1. krog:

- vzhod

New York Rangers - Pittsburgh Penguins 5:2

(izid v zmagah je izenačen na 1:1)

Florida Panthers - Washington Capitals 5:1

(izid v zmagah je izenačen na 1:1)

- zahod:

Colorado Avalanche - Nashville Predators 2:1 (podaljšek)

(Colorado vodi z 2:0 v zmagah)

Calgary Flames - Dallas Stars 0:2

(izid v zmagah je izenačen na 1:1)

* Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.