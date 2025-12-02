Svetli način
Izpolnili cilj, da v sezono startajo bolje kot lani

Ljubljana, 02. 12. 2025 14.20 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J. , D.S. , STA
Po povratku s skandinavske turneje, so članice in člani A reprezentance v smučarskih skokih strnili svoje vtise na novinarski konferenci. V veliki dvorani Kristalne palače BTC so se pridružili tudi predstavniki OK Ljubno, z zadnjimi informacijami o pripravi tekem za svetovni pokal, ki bosta prihodnji mesec. Zdaj se karavana seli na Poljsko, prve tekme bodo že ta teden v Wisli.

  Timi Zajc o začetku sezone
    Timi Zajc o začetku sezone
  Anže Lanišek o sanjskem začetku sezone
    Anže Lanišek o sanjskem začetku sezone
  Domen Prevc analiziral začetek sezone
    Domen Prevc analiziral začetek sezone

Smučarski skakalci so se vrnili s severa, kjer so na uvodnih treh postajah zime - Lillehammer - Falun - Ruka - osvojili deset uvrstitev na zmagovalni oder svetovnega pokala. Anže Lanišek je v rumeni majici, Domen Prevc pa tako kot sestra Nika Prevc številka 2 na svetu. Zdaj se karavana seli na Poljsko, prve tekme bodo že ta teden v Wisli.

Kot je povedal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik, so v ekipah glede na izjemen uvod v olimpijsko zimo zelo dobro delali čez poletje. "Bistvenih sprememb v pripravi na sezono ni bilo, dejstvo pa je, da se vse začne graditi že zgodaj spomladi. Motiv tekmovalcev in strokovnega štaba je bil na izredno visoki ravni, delovna vnema tudi. Ko tekmovalec zaupa strokovnemu delu ekipe in obratno, so posledica rezultati, kot jih zdaj imamo," je dejal Pogorelčnik.

Gorazd Pogorelčnik
Gorazd Pogorelčnik FOTO: Damjan Žibert

Selektor skakalcev Robert Hrgota si je pred startom sezone želel, da bi jo začeli bolje kot lani. Kot je priznal, si ni upal pomisliti, da bi lahko ekipi šlo tako dobro. "Cilj je bil, da startamo bolje kot lani in to se je zgodilo. Zadovoljni smo. V primerjavi s prejšnjimi leti smo res intenzivno začeli, kar smo si tudi želeli. Veseli me, da sta Anže in Domen s svojimi skoki na vrhu ali blizu njega, četudi še delata napake. To nas pomirja. Oba ohranjata trdna tla pod nogami, saj se zavedata, da je treba nadaljevati v tem ritmu," je dejal selektor.

"Timi Zajc je dobro začel, nato pa se je malo lovil, presenetil je Rok Oblak, ki je ves čas skakal dobro, medtem pa se Lovro Kos še malo lovi. A tudi on na treningih deluje dobro, zato ne sme delati panike," je uvodne nastope še ocenil glavni trener, ki bo ekipo za pot na Poljsko izbral šele po sredinem treningu.

Lanišek je na severu prvič v karieri oblekel rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. "Že nekajkrat sem sezono močno začel, v rumenem pa še nisem bil. Super začetek. V Lillehammerju sem delal še grobe napake, v Falunu in Ruki pa sem skakal vrhunsko," je dejal najboljši skakalec na uvodu zime.

Robert Hrgota
Robert Hrgota FOTO: Damjan Žibert

"Z rumenim se ne obremenjujem, niti s tem, ali sem prvi ali zadnji. Pomemben je občutek, da kamorkoli pridem, vem, kaj moram narediti. Z uvodom sem pomirjen in to mirnost si želim prenesti tudi v Wislo," je dodal Lanišek.

Tudi Prevc je uspešno začel sezono, niz dobrih dosežkov mu je prinesel skupno drugo mesto v pokalu. "Rezultatsko sem zelo zadovoljen, pojavljajo pa se mi še grobe napake. Zdaj moram držati osredotočenost, začetek je bil uspešen, led je prebit. V vsak vikend je treba priti pripravljen in spočit. Sezona je še dolga, vrhunci še pridejo," je pred nadaljevanjem sezone dejal Prevc.

smučarski skoki hrgota prevc
