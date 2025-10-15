Svetli način
'Ja. To je moja zadnja sezona. Če si ne premislim ...'

Maribor, 15. 10. 2025 12.38 | Posodobljeno pred 1 uro

Ilka Štuhec je predstavila načrte pred novo sezono, za katero pravi, da bo njena zadnja v svetovnem pokalu. Letošnja sezona se bo zanjo začela nekoliko kasneje, saj jo prva tekmovalna preizkušnja čaka šele 12. decembra s smukom v St. Moritzu.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec FOTO: Damjan Žibert

Poleg kasnejšega začetka sezone dvakratno svetovno prvakinjo Ilko Štuhec čaka še nastop na zimskih olimpijskih igrah v Cortini D'Ampezzo, ki bodo na sporedu februarja prihodnje leto. "Olimpijske igre so zelo velik dogodek, ki je tudi časovno zelo blizu. Obe olimpijadi, na katerih sem nastopila do zdaj, sta bili geografsko precej bolj oddaljeni. Do tja še moramo priti. Koledar tekem je znan. Morda nas ob tem vendarle še čaka kakšna pot v Ameriko, a je to odvisno od vremenskih razmer," je misli na novinarski konferenci v hotelu Arena v Mariboru uvodoma strnila 35-letna Mariborčanka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje, ali je letošnja sezona njena zadnja, je Štuhec odgovorila pritrdilno, a vseeno pustila nekaj dvoma. "Če si ne premislim, je zadnja," je dejala nekdanja svetovna prvakinja v smuku, ki za zdaj ne načrtuje posebne poslovilne tekme. Velik del snežnih priprav je opravila v Ushuaii v Argentini. "Pripravljalno obdobje je bilo naporno, kar se nenazadnje spodobi. Ni bilo zdravstvenih izzivov, zato smo lahko naredili vse, kar smo si zadali. Mislim, da smo se dobro ujeli in se hkrati imeli lepo. Imeli smo zelo dobre pogoje za trening," je s potekom priprav v Južni Ameriki zadovoljna Štuhec.

Pred letošnjo sezono je v njeni ekipi prišlo do nekaj sprememb, saj je na mestu glavnega trenerja Denis Šteharnik zamenjal Aleša Gorzo, medtem ko se je ekipi kot trener priključil tudi Boštjan Kline. "Priprave v Južni Ameriki so bile uspešne, kar je posledica Ilkine kondicijske pripravljenosti, za katero je imela na voljo skoraj tri mesece. V Ushuaii smo bili 24 dni in opravili 18 dni snežnih treningov. Skupaj smo naredili sedem treningov smuka in tri treninge superveleslaloma ter šest treningov veleslaloma. Zaradi nizke nadmorske višine je tam možno narediti več zavojev," je priprave opisal Šteharnik.

Denis Šteharnik
Denis Šteharnik FOTO: Damjan Žibert

Dodal je še, da je njegova varovanka naredila velik napredek in povedal, da ekipa pred začetkom nove sezone načrtuje še petdnevne priprave na enem izmed ledenikov, pri čemer natančna lokacija še ni znana. "Zadnji del priprav bomo opravili v Kanadi oziroma natančneje v Nakiski, kamor se bomo odpravili 8. novembra. Tam nameravamo ostati tri tedne. V kolikor bodo razmere dopuščale, pa obstaja možnost, da bi ostali v Evropi," je o nadaljnjem poteku priprav povedal glavni trener.

Štuhec sicer pravi, da se na treningih že pozna, da ni več najmlajša. "Na trenutke prihaja do kakšnih težav, a z vsem normalno shajam. Kondicijski treningi morajo biti nekoliko bolj postopni, pri čemer nas nič ne sme presenetiti," je sklenila Štuhec, ki je v svoji karieri zabeležila 12 zmag v svetovnem pokalu in ob tem še 22-krat stala na stopničkah za zmagovalke. Izkušena mariborska smučarka tudi to zimo načrtuje dogodek Downhillka, ki bo na sporedu 14. marca na Peci.

KOMENTARJI (6)

rogla
15. 10. 2025 14.03
+1
Se strinjam z njo, zlasti v prvem delu izjave.
ODGOVORI
1 0
Emica 222
15. 10. 2025 13.58
+2
Prepozno...
ODGOVORI
2 0
tmj
15. 10. 2025 13.52
-1
bravo ilka za uspesno karireo, škoda samo da si na vrhu moči in uspeha in vsega menjalo ekipo..mama ne ve vsega tako kot tudi mi ne predvidevam..bravo!!
ODGOVORI
1 2
ŠeVednoPlešem
15. 10. 2025 13.42
+1
Odlično. Bravo Ilka. Kakšna kariera. Kapo dol. Tudi, ko nisi imela najboljše sezone, denimo taka je bila lanska, si bila najboljša Slovenka z zelo solidnimi rezultati - tri uvrstitve med top 10 ! Zato kakršna koli bo odločitev, si najboljša na tej strani Alp v smuku in superveleslalomu. Za zdaj ne kaže, da bi imeli koga, ki bi te lahko prehitel, po številu zmag na smukih in superveleslalomih v svetovnem pokalu ... Pa tudi glede šteng, smukaških, okej Tina Maze je imela več šteng v superG (manj zmag). Pa olimpijske igre imaš manjši primanklaj, tega pa pokrijeta dve zlati snežinki na FIS svetovnem prvenstvu. Mogoče se pa izide v Cortini. Srečno !
ODGOVORI
4 3
Amor Fati
15. 10. 2025 13.40
+0
A ma vsaj trgovsko?
ODGOVORI
2 2
ptuj.si
15. 10. 2025 13.29
-2
3 leta prepozno.
ODGOVORI
5 7
