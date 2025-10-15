'Ja. To je moja zadnja sezona. Če si ne premislim ...'

Ilka Štuhec je predstavila načrte pred novo sezono, za katero pravi, da bo njena zadnja v svetovnem pokalu. Letošnja sezona se bo zanjo začela nekoliko kasneje, saj jo prva tekmovalna preizkušnja čaka šele 12. decembra s smukom v St. Moritzu.

Ilka Štuhec FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Poleg kasnejšega začetka sezone dvakratno svetovno prvakinjo Ilko Štuhec čaka še nastop na zimskih olimpijskih igrah v Cortini D'Ampezzo, ki bodo na sporedu februarja prihodnje leto. "Olimpijske igre so zelo velik dogodek, ki je tudi časovno zelo blizu. Obe olimpijadi, na katerih sem nastopila do zdaj, sta bili geografsko precej bolj oddaljeni. Do tja še moramo priti. Koledar tekem je znan. Morda nas ob tem vendarle še čaka kakšna pot v Ameriko, a je to odvisno od vremenskih razmer," je misli na novinarski konferenci v hotelu Arena v Mariboru uvodoma strnila 35-letna Mariborčanka.

Na vprašanje, ali je letošnja sezona njena zadnja, je Štuhec odgovorila pritrdilno, a vseeno pustila nekaj dvoma. "Če si ne premislim, je zadnja," je dejala nekdanja svetovna prvakinja v smuku, ki za zdaj ne načrtuje posebne poslovilne tekme. Velik del snežnih priprav je opravila v Ushuaii v Argentini. "Pripravljalno obdobje je bilo naporno, kar se nenazadnje spodobi. Ni bilo zdravstvenih izzivov, zato smo lahko naredili vse, kar smo si zadali. Mislim, da smo se dobro ujeli in se hkrati imeli lepo. Imeli smo zelo dobre pogoje za trening," je s potekom priprav v Južni Ameriki zadovoljna Štuhec.

Pred letošnjo sezono je v njeni ekipi prišlo do nekaj sprememb, saj je na mestu glavnega trenerja Denis Šteharnik zamenjal Aleša Gorzo, medtem ko se je ekipi kot trener priključil tudi Boštjan Kline. "Priprave v Južni Ameriki so bile uspešne, kar je posledica Ilkine kondicijske pripravljenosti, za katero je imela na voljo skoraj tri mesece. V Ushuaii smo bili 24 dni in opravili 18 dni snežnih treningov. Skupaj smo naredili sedem treningov smuka in tri treninge superveleslaloma ter šest treningov veleslaloma. Zaradi nizke nadmorske višine je tam možno narediti več zavojev," je priprave opisal Šteharnik.

Denis Šteharnik FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dodal je še, da je njegova varovanka naredila velik napredek in povedal, da ekipa pred začetkom nove sezone načrtuje še petdnevne priprave na enem izmed ledenikov, pri čemer natančna lokacija še ni znana. "Zadnji del priprav bomo opravili v Kanadi oziroma natančneje v Nakiski, kamor se bomo odpravili 8. novembra. Tam nameravamo ostati tri tedne. V kolikor bodo razmere dopuščale, pa obstaja možnost, da bi ostali v Evropi," je o nadaljnjem poteku priprav povedal glavni trener.