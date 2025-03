Jacquelin za peto zmago v karieri ugnal Thingnesa Boeja, Fak 28.

Fak je imel tokrat zelo dobre pogoje, saj je vodstvo tekmovanja zaradi spomladanskih temperatur spremenilo startno listo in najboljši so nastopili na začetku.

Slovenski nastop je bil tokrat povprečen in natančno bodo v slovenskem taboru analizirali tudi smuči. Najhitrejši je bil vnovič Jakov Fak , ki je na prvem strelskem postanku zgrešil eno tarčo in zasedel 28. mesto.

Tako kot Fak so tudi ostali Slovenci izgubljali v smučini. Miha Dovžan in Anton Vidmar z enim oziroma dvema kazenskima krogoma sta zasedla 53. in 54. mesto. Lovro Planko je bil z orožjem nenatančen štirikrat in na 86. mestu ostal tudi brez zasledovanja.

V petek bodo na lanskem prizorišču SP v sprintu nastopile še tekmovalke.

Izidi moškega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v Novem Mestu:

1. Emilien Jacquelin (Fra) 23:23,3 (0)

2. Tommasso Giacomel (Ita) + 19,8 (1)

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 20,9 (2)

4. Eric Perrot (Fra) 22,8 (1)

5. Endre Stroemsheim (Nor) 27,0 (1)

6. Jesper Nelin (Šve) 32,8 (0)

...

28. Jakov Fak (Slo) 1:29,6 (1)

53. Miha Dovžan (Slo) 2:29,7 (1)

54. Anton Vidmar (Slo) 2:31,3 (2)

86. Lovro Planko (Slo) 4:00,0 (4)





Skupni vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 881 točk

2. Johannes Thingnes Boe (Nor) 871

3. Emilien Jacquelin (Fra) 657

4. Eric Perrot (Fra) 640

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 579

6. Tarjei Boe (Nor) 572

...

13. Jakov Fak (Slo) 409

44. Miha Dovžan (Slo) 72

64. Lovro Planko (Slo) 17

79. Anton Vidmar (Slo) 3