Jaka Hvala končal kariero in postavil skakalne smuči v kot

Jaka Hvala je zmagal 13. februarja 2013 v nemškem Klingentalu. Kot del slovenske ekipe pa je bil petkrat na stopničkah (tri zmage in dve tretji mesti). V kontinetnalnem pokalu je na oder za najboljše stopil 13-krat.

"Napočil je čas, ko sem se dokončno odločil zaključiti svojo športno kariero kot smučarski skakalec. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste bili na tej poti z mano v dobrem in slabem. Hvala predvsem družini, trenerjem in vsem strokovnim delavcem, sponzorjem, sotekmovalcem in prijateljem! Ponosen sem na to, da mi je na tej poti uspelo uresničiti otroške sanje: nastopati za reprezentanco, poleteti prek 200m, nastopiti na olimpijskih igrah, zmagati v svetovnem pokalu,... Čas je da sledim novim sanjam in da tudi tam napišem kakšno lepo zgodbo," je na Facebooku zapisal Hvala.