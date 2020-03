Jakov Fak peti v Novem Mestu

Johannes Thingnes Boe je dosegel že 46. zmago v karieri, Francoza Quentina Fillona Mailleta pa prehitel za 22,8 sekunde. Norveško slavje je na tekmi brez gledalcev, ki so manjkali zaradi ukrepov proti koronavirusu, dopolnil starejši od bratov Boe Tarjei, ki je zaostal 1:01,1 minute, vsi trije pa so zadeli vseh 10 tarč. V svetovnem pokalu še naprej vodi Francoz Martin Fourcade, ki je moral tokrat enkrat v kazenski krog in na šestem mestu zaostal 1:19,1 minute. Z 826 točkami ima točno 60 točk naskoka pred Fillon Mailletom in 76 pred današnjim zmagovalcem in branilcem lanske zmage Boejem. Jakov Fak je napredoval na 14. mesto, do konca sezone pa je na sporedu še pet posamičnih tekem. Na sami tekmi pa nič novega. Kar sedem tekmovalcev iz Norveške in Francije se je tokrat prebilo med najboljših 10. V skupnem seštevku svetovnega pokala zasedajo prvih šest mest, med deseterico jih je osem. "Spet sta odstopala dva tekmovalca, ki tekaško odstopata že celo sezono, vsem ostalim pa je bil Jakov s šestim časom teka konkurenčen. Res lepa predstava in mislim, da bo letos pokazal še veliko, če bo na strelišču tako nadaljeval," je nastop pokomentiral slovenski trener Uroš Velepec.

Štiri nove točke svetovnega pokala je s 37. mestom osvojil tudi Klemen Bauer, ki je moral v kazenski krog dvakrat na prvem postanku leže, Rok Tršan je bil 88. in Miha Dovžan94.



Izidi:

- moški, 10 km:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 24:56,8/0

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 22,8/0

3. Tarjei Boe (Nor) 1:01,1/0

4. Michal Krčmar (Češ) 1:14,1/0

5. Jakov Fak (Slo) 1:16,6/0

6. Martin fourcade (Fra) 1:19,1/1

7. Tero Seppala (Fin) 1:29,5/0

8. Simon Desthieux (Fra) 1:37,6/2

9. Johannes Dale (Nor) 1:42,8/1

10. Emilien Jacquelin (Fra) 1:44,4/1

...

37. Klemen Bauer (Slo) 2:34,9/2

88. Rok Tršan (Slo) 4:42,1/3

94. Miha Dovžan (Slo) 5:20,4/3

- svetovni pokal, skupno:

1. Martin Fourcade (Fra) 826 točk

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) 766

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 750

4. Tarjei Boe (Nor) 671

5. Simon Desthieux (Fra) 610

6. Emilen Jacquelin (Fra) 578

7. Aleksander Loginov (Rus) 570

8. Benedikt Doll (Nem) 541

9. Johannes Dale (Nor) 538

10. Vetle Sjastaad Christiansen (Nor) 455

...

12. Jakov Fak (Slo) 415

53. Rok Tršan (Slo) 64

59. Klemen Bauer (Slo) 48

85. Miha Dovžan (Slo) 6