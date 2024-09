Jakov Fak na ciljni ravnini boljši od Johanesa Thingnesa Boeja

Biatlonci so na rolkah šestkrat opravili z 2,3 kilometra dolgo progo in imeli pet streljanj s štafetnimi pravili, kjer je s tremi rezervnimi naboji moč popravljati napake na strelišču.

Fak je tekmo, kljub močnemu dežju in vsega 12 stopinjam Celzija se je na novem dresdenskem stadionu Heinz Steyer in okoliških ulicah zbralo več kot 10.000 ljudi, dobro začel ter po prvem streljanju kot drugi zapustil strelišče.

Po drugem in tretjem streljanju pa zdrsnil na šesto mesto. Ko je na predzadnjem streljanju popravljal le enkrat, se je prebil med najboljšo trojico, na zadnjem pa je z ničlo kot drugi zapustil stadion, a z velikim zaostankom za Boejem in majhno prednostjo pred Strelowom.

Boe pa je očitno bistveno bolj vajen smuči kot rolk. Strelow je potrdil dobro formo in najprej prehitel Faka. Nato sta oba ujela Norvežana in mogla pri tem tudi precej znižati hitrost.

V končnici je Strelow iskal notranji kot, da bi ugnal Boeja, kar je izkoristil Fak in se prebil na drugo mesto. Ko je Nemec še enkrat napadel na zadnjem desnem ovinku, pa mu je Norvežan zaprl smer.

A kot pravi pregovor "kjer se prepirata dva, ....", je Boe na levi spregledal Faka, ki se je z zaletom odpeljal mimo obeh tekmecev do prestižne zmage. Četrto mesto je z velikim zaostankom osvojil Tarjei Boe.

"Odlična tekma. Drugače niti ne more biti, če na koncu zmagaš. Streljanje še vedno ni bilo povsem zadovoljivo zame, a mi je na koncu na stadionu uspelo izkoristiti svojo pozicijo, se prebiti na prvo mesto in zmagati. Sem zelo zadovoljen. To je potrditev, da delam dobro, a tudi obveznost, da do zime nadaljujem v takem tempu in se poskušam tudi na takšen način pripraviti na glavni del naše sezone," je po zmagi povedal Fak in kritično ocenil streljanje, s katerim ni bil zadovoljen niti na prejšnji podobni tekmi v Franciji.

Žensko tekmo je dobila Italijanka Lisa Vittozzi.