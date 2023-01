Jakov Fak na stopničkah v Ruhpoldingu, zmaga Johannesu Thingnesu Boeju

Jakov Fak je dobro že začel tekmo, po prvem strelskem nastopu prišel na sedmo mesto, po drugem že na peto, po tretjem je bil šesti, po zadnjem strelskem postanku - edini med najboljšimi je zadel vseh 20 tarč - pa je že bil na območju stopničk. Do cilja je nato visoko uvrstitev zadržal in končal na tretjem mestu, kar je njegova najboljša uvrstitev v tej sezoni, v kateri je doslej imel sedmo mesto v Hochfilznu na zasledovalni tekmi.

Fak je s stopničkami preprečil popolno norveško slavje, saj je kot četrti Sturla Holm Laegreid zaostal 42,8 sekunde, tudi on pa je zgrešil eno tarčo. Slovenski uspeh sta z uvrstitvama med dobitnike točk dopolnila še Anton Vidmar, ki je bil na koncu 22. (+ 3:08,1; 1), in Alex Cisar s 24. mestom (3:27,9; 2). Za oba je to najboljša posamična uvrstitev v svetovnem pokalu doslej.

Miha Dovžan je tekmo končal na 57. mestu (+ 6:34,2; 4), Rok Tršan je bil 70. (+ 7:28,0; 2).