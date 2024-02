Jakov Fak odličen šesti, Johannes Thingnes Boe do zlata

Jakov Fak je dobro začel in prvi strelski postanek končal brez zgrešenega strela ter nadaljeval na sedmem mestu. Ob drugem obisku strelišča je zgrešil enkrat in moral v kazenski krog, tako da je nadaljeval na 11. mestu s pol minute zaostanka za vodilnimi. Tretje streljanje je spet opravil brezhibno in se vrnil na rob deseterice, a že z 51 sekundami zaostanka, ob zadnjem postanku na strelišču pa je spet pokril vse tarče, na zadnji tekaški del pa krenil kot sedmi z realno možnostjo napredovanja še do petega mesta. Prehitel je Švicarja Sebastiana Stalderja in bil šesti, za zmagovalcem je zaostal 1:10 minute.

Sliko je na koncu za vedno zelo samokritičnega tekmovalca malce skvaril zgrešen strel. "Moralo bi iti brez napake. Žal sem imel na strelišču težek dan. Podobno kot na štafeti. Puška ni bila tam, kjer sem želel, ni bilo prave sproščenosti. V začetku januarja je bila puška precej bolj mirna, tukaj te dni ne. Tudi pred zadnjim strelom sem jo moral odložiti, nato sem zadel, kar mi je prineslo dobro uvrstitev," je še povedal tekmovalec, ki ga po tednu počitka čaka nadaljevanje sezone v Oslu in nato zadnje tekme v ZDA in Kanadi.

"Zelo sem vesel. Ne le zaradi sebe, ampak zaradi vseh, ki delajo v reprezentanci. Ni bilo stopničk, ki so vedno zaželene, a ne gre vedno tako, kot si želiš. Tudi sezona ni potekala povsem po načrtu. Pred prvenstvom sem se poškodoval in ni bilo enostavno. Videli ste začetek prvenstva, ko smo imeli težave z materialom, a naš servis je majhen, znajo stakniti glave, iščejo, preizkušajo. Tukaj smo eni prvih na progi, tudi tekmovalci pomagamo. Vesel sem zaradi vseh nas, tudi trenerjev, da sem dosegel ta izid," je po tekmi slovenskim novinarjem povedal Fak.

Slednji je bil miren tudi na zadnjem obisku strelišča in rutinsko odtekel do zmage, odlično pa je delo dokončal tudi Latvijec, brez zgrešenega strela na tekmi je zanesljivo prišel do srebra (+ 15,1) in največjega uspeha v karieri. Bron si je priboril Fillon Maillet (+ 33,0/1), saj je Tarjei Boe zgrešil dva strela in izpadel iz boja za medalje (+ 42,1).

Fak je bil edini slovenski predstavnik zadnji dan SP. V ženski konkurenci Slovenk ni bilo, zmagala pa je Francozinja Justine Braisaz-Bouchet pred Italijanko Liso Vittozzi in rojakinjo Lou Jeanmonnot.

Izidi moške tekme na 15 km s skupinskim startom:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 34:50,2 (1)

2. Andrejs Rastorgujevs (Lat) + 15,1 (0)

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 33,0 (1)

4. Tarjei Boe (Nor) 42,1 (2)

5. Fabien Claude (Fra) 1:02,5 (2)

6. Jakov Fak (Slo) 1:10,9 (1)

7. Sebastian Stalder (Švi) 1:12,0 (0)

8. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 1:14,9 (4)

9. Eric Perrot (Fra) 1:22,1 (3)

10. Philipp Nawrath (Nem) 1:25,4 (3)