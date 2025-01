Jakov Fak s šestim mestom najvišje v sezoni

"Škoda zadnjega strela. Malce sem se zatresel in nekako že v glavi imel, da ga ne bom zadel, škoda. Ker pa so majhne razlike, je tole 34. mesto zelo dobra popotnica za zasledovalno tekmo." je bil zadovoljen tudi Dovžan, ki bi bil ob strelski ničli kaj lahko tudi med dvajseterico.

"Moram biti zadovoljen, sploh glede na občutek, ki sem ga imel na progi. Od jutra se nisem počutil dobro. Na višini (tekmovališče je na nadmorski višini 1600 m op. a.) včasih tako pride, da nisi najbolj svoj. Tudi zato sem vesel svoje uvrstitve. Bil sem zbran in zadel ničlo, streljal pa hitro. Na progi sem bil relativno dober, a sem prepričan, da sem lahko še boljši," je po tekmi povedal Fak, ki bo poleti dopolnil 38 let.

Jakov Fak je še enkrat več uveljavil svoje izkušnje na strelišču in ničli dodal dober tek ter se povzpel na šesto mesto, 26,8 sekunde za zmagovalcem. Med Slovenci je točke na olimpijski generalki za igre 2026, kjer se tekmovalci seznanjajo z novostmi na progi, osvojil tudi Miha Dovžan na 34. mestu, Lovro Planko se je kot 52. uvrstil na sobotno zasledovanje, Toni Vidmar in Matic Repnik na 66. in 88. mestu pa sta ostala brez nedeljske tekme.

V boju za zmago je 36-letnega Boeja rešilo brezhibno streljanje. Njegov rojak Sturla Holm Laegreid je po kazenskem krogu zaostal vsega štiri desetinke sekunde, Italijan Tommaso Giacomel pa je moral v kazenski krog celo dvakrat, na domači progi pa mu je zmaga ušla za 2,6 sekunde.

"Tukaj imam ženo in uspelo mi je zmagati. Dan je perfekten za veliko najavo," je po zmagi povedal Bö in nadaljeval: "Že pred začetkom sezone sem vedel, da bo letošnja moja zadnja. Telo mi pravi, da je dovolj. Ne želim si garati za olimpijske igre, saj je to zelo trdo delo."

Zanj je pomembno, da se od športa poslavlja v obdobju, ko še vedno sodi v sam vrh svetovne elite. "Čutim, da je dovolj. Še vedno sem eden najboljših in kot tak bi se rad poslovil," je še dejal po 15. posamični zmagi v karieri. Navezal se je tudi na teden dni staro izjavo svojega brata: "Zdaj bova nehala oba. A pred nama sta še dva meseca in z veseljem se lahko lotiva zadnjega svetovnega prvenstva in zadnjega zaključka sezone."

Laegreid je zanesljivo zadovoljen z dejstvom, da je v skupnem seštevku svetovnega pokala na vrhu prehitel Johannesa Thingnea Boeja, kjer ima zdaj tri točke prednosti, v nedeljo pa to lahko še poveča, saj je bil petkratni zmagovalec skupnega seštevka Boe le deveti in bo imel na zasledovanju dobrih 35 sekund zaostanka.

V soboto v Anterselvi zasledovanje čaka ženske, moški pa bodo nastopili v štafeti. Za vse pa bodo tekme konec tedna tudi generalka za svetovno prvenstvo, ki se bo čez tri tedne začelo v švicarskem Lenzerheideju.