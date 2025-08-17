Jančar na nočni tekmi v Wisli četrti, Kos ob slabem doskoku ostal brez zmage

Na tretji tekmi letošnje sezone poletne velike nagrade v poljski Wisli je zmaga ostala doma po zaslugi Macieja Kota, izvrstna pa sta bila mladi Žiga Jančar, ki je rezultat kariere vpisal s 4. mestom, takoj za njim je končal Lovro Kos, petnajsterico je zaokrožil Žak Mogel.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poljak Maciej Kot je odprl tekmo v Wisli, s 127.5 metri je vodil že po prvi seriji, zmage pa se je razveselil s 132.5 metri v finalu in s skupno 271,7 točkami. Drugi je bil Avstrijec Niklas Bachlinger, ki je dvakrat skočil 130.5 metrov, zoastal pa je le 3,2 točk, še desetinko več pa poljski veteran Kamil Stoch s 126 in 130 metri. Izjemno je skakal naš mladi Žiga Jančar, ki je s 127 in 128 metri za manj kot točko zaostal za zmagovalnim odrom, zbral je 267,5 točk.

Lovro Kos FOTO: Profimedia icon-expand

Družbo med najboljšimi pa mu je delal še Lovro Kos, zmagovalec kvalifikacij, ki bi ob boljšem doskoku predvsem v prvi seriji najverjetneje konkurenco ugnal tudi na tekmi. Na koncu je s 127 in 130.5 metri zasedel 5. mesto s 4,8 točkami zaostanka za Kotom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najboljšo petnajsterico je zaokrožil Žak Mogel s 120.5 in 129 metri ter 252,7 točkami. "Zadovoljen sem z današnjim četrtim mestom in upam, da bo čim več takih tekem," je za uradno spletno stran SZS dejal Žiga Jančar. "Trije lepi skoki, škoda doskokov, kar me je stalo malo boljše uvrstitve. Vseeno pa sem lahko zadovoljen s tem kar kažem in gremo naprej," pa je dodal Lovro Kos.