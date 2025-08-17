Jančar na nočni tekmi v Wisli četrti, Kos ob slabem doskoku ostal brez zmage

Poljak Maciej Kot je odprl tekmo v Wisli, s 127.5 metri je vodil že po prvi seriji, zmage pa se je razveselil s 132.5 metri v finalu in s skupno 271,7 točkami. Drugi je bil Avstrijec Niklas Bachlinger, ki je dvakrat skočil 130.5 metrov, zoastal pa je le 3,2 točk, še desetinko več pa poljski veteran Kamil Stoch s 126 in 130 metri. Izjemno je skakal naš mladi Žiga Jančar, ki je s 127 in 128 metri za manj kot točko zaostal za zmagovalnim odrom, zbral je 267,5 točk.
Družbo med najboljšimi pa mu je delal še Lovro Kos, zmagovalec kvalifikacij, ki bi ob boljšem doskoku predvsem v prvi seriji najverjetneje konkurenco ugnal tudi na tekmi. Na koncu je s 127 in 130.5 metri zasedel 5. mesto s 4,8 točkami zaostanka za Kotom.
Najboljšo petnajsterico je zaokrožil Žak Mogel s 120.5 in 129 metri ter 252,7 točkami. "Zadovoljen sem z današnjim četrtim mestom in upam, da bo čim več takih tekem," je za uradno spletno stran SZS dejal Žiga Jančar. "Trije lepi skoki, škoda doskokov, kar me je stalo malo boljše uvrstitve. Vseeno pa sem lahko zadovoljen s tem kar kažem in gremo naprej," pa je dodal Lovro Kos.
Žiga Jelar in Taj Ekart sta tekmovanje končala po prvi seriji, po diskvalifikacijah v finalu pa je Jelar končal na 29. mestu za novi dve točki, Ekart je bil 39., skozi kvalifikacije se ni prebil Rok Masle.
