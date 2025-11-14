Svetli način
Zimski športi

Janne Ahonen v opitem stanju prekinil koncert glasbenika

Kuusamo, 14. 11. 2025 18.30 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
1

Finska legenda smučarskih skokov Janne Ahonen se je znašel v središču neprijetnega incidenta, ko je v opitem stanju v finskem Kuusamu prekinil nastop glasbenika Tima Kotipelta, pevca benda Stratovarius.

Janne Ahonen
Janne Ahonen FOTO: Profimedia

Janne Ahonen, rekorder novoletne turneje s petimi skupnimi naslovi, se je med nastopom povzpel na oder in s svojim vedenjem zasenčil izvedbo, kar je močno razjezilo občinstvo. Po besedah očividcev je precej pijan Ahonen mencal po odru in nekaj časa poskušal peti, preden so ga varnostniki pospremili z odra.

Ahonen se je kasneje opravičil za svoje vedenje. Pojasnil je, da je dolgoletni oboževalec Tima Kotipelta in da ga je nastop zelo navdušil, ob tem pa je priznal, da je spil preveč. "Očitno je bilo tako, glede na moje vedenje. Seveda se opravičujem za svoje obnašanje, če je bila to neprijetna situacija za občinstvo, ki je poslušalo in gledalo Tima," je Ahonen dejal za finski portal Seiska.

Janne Ahonen
Janne Ahonen FOTO: AP

Ahonen je na novoletni turneji slavil v letih 1999, 2003, 2005, 2006 in 2008, pri čemer je leta 2006 naslov delil z Jakubom Jando. V svetovnem pokalu je osvojil dva velika kristalna globusa in velja za enega najkonstantnejših skakalcev vseh časov s kar 108 stopničkami.

Na velikih tekmovanjih ima Ahonen 10 medalj s svetovnih prvenstev, med njimi pet zlatih, ter dve olimpijski srebrni medalji iz ekipnih tekmovanj (Salt Lake City 2002 in Torino 2006).

zimski športi janne ahonen smučarski
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
14. 11. 2025 18.51
Ja, in???? še en Nykanen.
ODGOVORI
0 0
ISSN 1581-3711
24ur.com
