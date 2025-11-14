Janne Ahonen v opitem stanju prekinil koncert glasbenika

Janne Ahonen, rekorder novoletne turneje s petimi skupnimi naslovi, se je med nastopom povzpel na oder in s svojim vedenjem zasenčil izvedbo, kar je močno razjezilo občinstvo. Po besedah očividcev je precej pijan Ahonen mencal po odru in nekaj časa poskušal peti, preden so ga varnostniki pospremili z odra.

Ahonen se je kasneje opravičil za svoje vedenje. Pojasnil je, da je dolgoletni oboževalec Tima Kotipelta in da ga je nastop zelo navdušil, ob tem pa je priznal, da je spil preveč. "Očitno je bilo tako, glede na moje vedenje. Seveda se opravičujem za svoje obnašanje, če je bila to neprijetna situacija za občinstvo, ki je poslušalo in gledalo Tima," je Ahonen dejal za finski portal Seiska.