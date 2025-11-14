Janne Ahonen v opitem stanju prekinil koncert glasbenika

Janne Ahonen, rekorder novoletne turneje s petimi skupnimi naslovi, se je med nastopom povzpel na oder in s svojim vedenjem zasenčil izvedbo, kar je močno razjezilo občinstvo. Po besedah očividcev je precej pijan Ahonen mencal po odru in nekaj časa poskušal peti, preden so ga varnostniki pospremili z odra.
Ahonen se je kasneje opravičil za svoje vedenje. Pojasnil je, da je dolgoletni oboževalec Tima Kotipelta in da ga je nastop zelo navdušil, ob tem pa je priznal, da je spil preveč. "Očitno je bilo tako, glede na moje vedenje. Seveda se opravičujem za svoje obnašanje, če je bila to neprijetna situacija za občinstvo, ki je poslušalo in gledalo Tima," je Ahonen dejal za finski portal Seiska.
Ahonen je na novoletni turneji slavil v letih 1999, 2003, 2005, 2006 in 2008, pri čemer je leta 2006 naslov delil z Jakubom Jando. V svetovnem pokalu je osvojil dva velika kristalna globusa in velja za enega najkonstantnejših skakalcev vseh časov s kar 108 stopničkami.
Na velikih tekmovanjih ima Ahonen 10 medalj s svetovnih prvenstev, med njimi pet zlatih, ter dve olimpijski srebrni medalji iz ekipnih tekmovanj (Salt Lake City 2002 in Torino 2006).
