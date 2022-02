Diskvalifikacije razočarale Japonce, razjezile Nemce in v evforijo poslale Kanadčane ter Ruse

Olimpijsko tekmo mešanih ekip v smučarskih skokih je dobila slovenska četverica. Slovenska zmaga je bila prepričljiva, zanimiv razplet pa je bil glede preostalih dveh kompletov odličij, ki sta zaradi diskvalifikacij iz rok ušla japonski, nemški in norveški ekipi. Na njihov račun sta do presenetljivih medalj prišla ruska ekipa, ki je bila na koncu druga, ter kanadska ekipa, ki se je razveselila tretjega mesta.

Prva serija se je začela po pričakovanjih, dokler ni iz kontrolne sobe prišla informacija, da so kontrolorji zaradi nepravilne opreme diskvalificirali japonsko skakalo Saro Takanaši in tako eni izmed favoritinj za medalje Japonski odvzeli možnost boja za medaljo. Takanašijeva je bila ob prihodu iz kontrolne sobe razumljivo objokana, saj se je zavedala, kaj diskvalifikacija pomeni za njeno ekipo. Po skoku v drugi seriji se je Japonka z gestami opravičevala, čustva pa so znova izbruhnila na dan, ko je odličen skok uspel njenemu reprezentančnemu kolegu Rjoju Kobajašiju in osmoljenka je verjetno objokovala srebrno medaljo, do katere bi Japonci prišli, v kolikor bi njen prvi skok obveljal.

icon-expand Sara Takanaši je bila po diskvalifikaciji razumljivo zelo razočarana FOTO: AP

Za Takanašijevo je, prav tako zaradi opreme, sledila še diskvalifikacija avstrijske veteranke Daniele Iraschko-Stolz, in tudi avstrijski upi o medalji so splavali po vodi. Če so bili Japonci ob diskvalifikaciji razočarani, so bili ne dolgo za njimi Nemci jezni. Kontrolorji opreme so namreč diskvalificirali tudi drugo s sobotne posamične tekme Katharino Althaus in s tem razjezili predvsem glavnega trenerja nemške ženske skakalne reprezentance Maximiliana Mechlerja. Polega aktualne olimpijske podprvakinje je morala na kontrolo tudi aktualna prvakinja Urša Bogataj, ki pa je kontrolo prestava.

icon-expand Katharina Althaus je bila ena od štirih skakalk, ki so jo organizatorji diskvalificirali FOTO: AP

Glavni konkurenti za zlato medaljo so postali Norvežani, ki so po prvi seriji za Slovenijo zasotajali 49 točk. A smola se je pripetila tudi njim. Po dobrem skoku v drugi seriji je morala na kontrolo opreme Anna Odine Strøm in tudi njo so kontrolorji diskvalificirali. Kar naenkrat sta se na stopničkah znašli ekipa ruskega olimpijskega komiteja ter kanadska ekipa, ki sta z dobrimi skoki zadnjih dveh skakalcev tudi potrdili nepričakovano uvrstitev.

icon-expand Alexandria Loutitt, Matthew Soukup, Abigail Strate in Mackenzie Boyd-Clowes FOTO: AP

Slovenska četverica – Nika Križnar, Timi Zajc, Peter Prevc in znova tudi Bogatajeva – je morala tudi po skoku v drugi seriji na kontrolo opreme, a so jo slovenski skakalni asi vsi brez težav prestali. Zlata olimpijska medalja slovenske mešane ekipe, ki bo za vedno zapisana v zgodovino, je bila tako potrjena.