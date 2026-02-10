'Japonci so rahli favoriti, a slovenska ekipa lahko ubrani zlato'

Pred slovensko mešano ekipo v smučarskih skokih v postavi Domen Prevc, Anže Lanišek, Nika Prevc in Nika Vodan je nova preizkušnja na 25. zimskih olimpijskih igrah v Italiji. Na nocojšnji preizkušnji na srednji napravi bo omenjeni kvartet skušal ponoviti izjemen uspeh izpred štirih let z iger v Pekingu, ko je slovenska ekipa osvojila najžlahtnejše odličje. V pogovoru z nekdanjim reprezentantom Jernejem Damjanom smo najprej spregovorili nekaj besed o ponedeljkovi posamični moški preizkušnji, nato pa skušali napovedati, kaj vse se lahko zgodi na mešani tekmi v Predazzu.