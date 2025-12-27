Japonski veteranski rekorder si želi nastopa na olimpijskih igrah

Noriaki Kasai FOTO: AP

Noriaki Kasai bo tradicionalno novoletno turnejo, 74. turnir štirih skakalnic, spremljal kot gledalec in ne kot tekmovalec. Kljub veliki želji so njegove možnosti za uvrstitev na zimske igre v močni japonski ekipi precej majhne. Izkušeni profesionalec pa se še vedno dobro znajde v konkurenci z mlajšimi skakalci in se še ne bo predal. Pred dvema tednoma je Kasai tekmoval na tekmah nižje ravni celinskega pokala v Ruki in navdušil s 14. in 18. mestom. Vrnitev na veliki oder bi lahko bila možna sredi januarja na domačem svetovnem pokalu v Sapporu, kjer si podprvak turnirja štirih skakalnic iz sezone 1992/93 in 1998/99 prizadeva za uvrstitev na svetovni pokal prek nacionalne kvote.

V začetku leta 2024 je takrat 51-letni Kasai zadnjič doslej osvojil točke svetovnega pokala in s tem podaljšal svoj starostni rekord. Nazadnje pa je na tej ravni tekmovanja nastopil februarja letos, ko se je v Sapporu prek kvalifikacij prebil na tekmo in še enkrat popravil rekord najstarejšega udeleženca svetovnega pokala. Na koncu je zasedel 45. mesto. Na svojem debiju v svetovnem pokalu decembra 1988, pred 37 leti, se večina njegovih trenutnih tekmecev še ni rodila. Vendar veteran ne razmišlja o upokojitvi. "Mnogi pravijo, da bi se moral zaradi starosti že upokojiti. Ampak jaz sploh ne čutim nobenega upada v mojih zmogljivostih. Trdo treniram, da ostanem v vrhunski formi," je Kasai oktobra povedal za japonsko spletno stran Aktio Note.

