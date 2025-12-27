Naslovnica
Zimski športi

Japonski veteranski rekorder si želi nastopa na olimpijskih igrah

Oberstdorf, 27. 12. 2025

Avtor:
L.M. STA
Noriaki Kasai na zaključku sezone 2023/2024 v Planici

Kljub 53 letom se Noriaki Kasai še vedno strastno posveča smučarskim skokom in ne razmišlja o koncu tekmovalne poti. Japonski veteran smučarskih skokov si trenutno prizadeva priboriti mesto v japonski ekipi za svetovni pokal. Odkrita želja je nastop na devetih zimskih olimpijskih igrah februarja v Italiji.

Noriaki Kasai
Noriaki Kasai
FOTO: AP

Noriaki Kasai bo tradicionalno novoletno turnejo, 74. turnir štirih skakalnic, spremljal kot gledalec in ne kot tekmovalec. Kljub veliki želji so njegove možnosti za uvrstitev na zimske igre v močni japonski ekipi precej majhne. Izkušeni profesionalec pa se še vedno dobro znajde v konkurenci z mlajšimi skakalci in se še ne bo predal.

Pred dvema tednoma je Kasai tekmoval na tekmah nižje ravni celinskega pokala v Ruki in navdušil s 14. in 18. mestom. Vrnitev na veliki oder bi lahko bila možna sredi januarja na domačem svetovnem pokalu v Sapporu, kjer si podprvak turnirja štirih skakalnic iz sezone 1992/93 in 1998/99 prizadeva za uvrstitev na svetovni pokal prek nacionalne kvote.

Noriaki Kasai na zaključku sezone 2023/2024 v Planici
Noriaki Kasai na zaključku sezone 2023/2024 v Planici
FOTO: Luka Kotnik

V začetku leta 2024 je takrat 51-letni Kasai zadnjič doslej osvojil točke svetovnega pokala in s tem podaljšal svoj starostni rekord. Nazadnje pa je na tej ravni tekmovanja nastopil februarja letos, ko se je v Sapporu prek kvalifikacij prebil na tekmo in še enkrat popravil rekord najstarejšega udeleženca svetovnega pokala. Na koncu je zasedel 45. mesto.

Na svojem debiju v svetovnem pokalu decembra 1988, pred 37 leti, se večina njegovih trenutnih tekmecev še ni rodila. Vendar veteran ne razmišlja o upokojitvi. "Mnogi pravijo, da bi se moral zaradi starosti že upokojiti. Ampak jaz sploh ne čutim nobenega upada v mojih zmogljivostih. Trdo treniram, da ostanem v vrhunski formi," je Kasai oktobra povedal za japonsko spletno stran Aktio Note.

Noriaki Kasai
Noriaki Kasai
FOTO: Reuters

Mladostni dinozaver, kakor se ga je prijel vzdevek, ohranja kondicijo tudi z drugimi športi, kot so golf, tenis, odbojka, košarka, badminton in squash."In skoraj nikoli ne izgubim proti mlajšim igralcem," je dejal.

Vendar pa so poškodbe za svetovnega prvaka v smučarskih poletih leta 1992 v Harrachovu in dobitnika srebrne olimpijske medalje v Sočiju leta 2014 vse pogostejše. "Nisem še imel resne poškodbe. Včasih pa imam bolečine na določenih področjih, kot so spodnji del hrbta, kolena in vrat," je dejal Kasai.

noriaki kasai smučarski skoki veteran olimpijske igre 2026
flojdi
05. 02. 2026 14.44
Faca. Vse spoštovanje.
Odgovori
0 0
športnik66
27. 12. 2025 12.04
Tale bo šel pa s skakalnice direktno v penzijo. Tip pač samo to zna delati v lajfu. Žalostno. No, saj tudi če pogledamo naše šampione - Primož Peterka, Peter Prevc,...so tudi samo odlično skakati znali. V privat lajfu so se potem čisto izgubili oz. postali nepomembni. Težko je, če je cel tvoj lajf samo šport...ko preideš v normalno življenje, po karieri, si čisto izgubljen-brez ustrezne izobrazbe, brez delovnih izkušenj na kakem drugem področju. Ni jim lahko. No, bodo pa vsi imeli odlične državne pokojnine-kot dobitniki olimpijskih zlatih medalj in svetovni prvaki, ko bodo dovolj stari za to. In prav je tako-so za Slovenijo veliko naredili - prepoznavnost naše države v svetu in ogreli so nam naša srca večkrat s svojimi uspehi.
Odgovori
+2
3 1
