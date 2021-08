Jasnič odstopil s položaja, začasni predsednik panoge Borut Meh

Ljubo Jasnič, ki je kot predsednik panoge smučarskih skokov in nordijske kombinacije deloval 16 let, je na 19. redni seji odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo odstopil s položaja, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

icon-expand Ljubo Jasnič FOTO: Bobo Seja je potekala konec julija, na današnji dopisni seji zbora je bil njegov odstop potrjen, imenovan pa je bil novi predsednik panoge. Na tem mestu bo v prihodnje deloval Borut Meh, ki bo funkcijo opravljal do izvolitve novega predsednika na rednih volitvah januarja 2022, so še sporočili s SZS.