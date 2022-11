Javna sprava Mateje Svet in Toneta Vogrinca

Specialistka za slalomske in veleslalomske zavoje je po vzoru svojega velikega idola Bojana Križaja orala ledino slovenskega ženskega smučanja na tekmah najvišje ravni. Po koncu sezone 1989/90 je pri zgolj 22 letih menda zaradi nesoglasij s Smučarsko zvezo Slovenije, ki jo je takrat vodil Tone Vogrinec, končala tekmovalno kariero, v kateri je postala svetovna prvakinja, olimpijska podprvakinja, dobitnica malega kristalnega globusa za zmago v posebnem seštevku veleslaloma, sedemkratna zmagovalka svetovnega pokala. V javnosti se je dolgo ugibalo o vzroku za prezgodnji konec tekmovalne poti prve ženske smučarske slovenske zvezde. Na pobudo takratnega vodje slovenske oziroma jugoslovanske smučarije, posrednik med obema je bil Bojan Križaj, je letos poleti po več kot treh desetletjih od njene presenetljive upokojitve, ki je marsikaterega slovenskega navijača šokirala, potekalo zasebno srečanje Svet - Vogrinec. Da so nesoglasja, ki so bremenila slovensko smučanje zadnjih nekaj desetletij, zadeva preteklosti, sta se na današnji dobro obiskani okrogli mizi v tržiškem kulturnem centru strinjali tudi obe smučarski ikoni. Na okrogli mizi, ki jo je vodil radijski voditelj in športni novinar Aleš Smrekar, so sodelovali dobra prijateljica Svetove Veronika Šarec, prav tako vrhunska smučarka, Križaj, še en smučar iz generacije Svetove Tomaž Čižman in vrhunski serviser Slavo Mulej.

V ospredju sta bila Svet in Vogrinec. "O sami sebi nikoli nisem razmišljala, da imam zmožnost odpuščanja, vedno sem bila prepričana, da jaz tega nimam in da pač to tako je. Ta oseba zraven mene me je porinila, kako bi rekla, omogočila s svojim ravnanjem, da sem jaz začela zelo brskati po sebi in da sem našla eno zrno, nekaj in sem potem to zelo dobro obdelala, da je vzklilo in potem zraslo in da sem se jaz lahko naučila odpuščati," je povedala Svet. In nadaljevala: "Govorim zato, ker je ta oseba odgovorna za to. Ker se je želela pogovoriti z mano, srečati in mi dati roko. Tukaj bom poudarila, da je bil to on, ne pa jaz. A vse, kar sem jaz naredila, sem z veseljem in z zadovoljstvom sprejela ponujeno roko. Vem, da to, kar je naredil s svojim ravnanjem, zahteva pogum in močno osebnost, in to nedvomno je. Jaz sem zelo vesela, da je danes tukaj in da lahko v prijetnem vzdušju čisto mirno z veseljem sedim zraven tebe, Tone Vogrinec." Vogrinec pa je s svoje strani povedal: "Imela sva zelo prijeten pogovor, ne morem mimo tega, da je bil moj prijatelj Bojan sokriv oziroma je pomagal, da je do tega pogovora prišlo. Bojan, še enkrat hvala lepa. Ne bi rad ob spominih, ki jih imam na ta lepi šport in stotine in več tisoč tekmovalk in tekmovalcev, ki so šli skozi vrste smučarske zveze, ostala taka stvar nerazjasnjena, nerazčiščena in pustila kakšen grenak priokus."