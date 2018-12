Je Hirscher zmagovalec Beaver Creeka?

Iz Bolsterlanga, v nemški pokrajini Allgäu, prihaja nemški specialist za veleslalom Stefan Luitz. Tekmovalec, ki je v vsem svojem sijaju zablestel, ko je na mesto glavnega trenerja nemške reprezentance prišel Avstrijec Mathias Berthold. V tehničnih disciplinah je naredil korak naprej, za hip ogrožal prvega nemškega smučarskega zvezdnika Felixa Neureutherja. V letošnji sezoni bi lahko postal tisti, za katerega bodo nemške zastave vihrale povsod, kjer se bo pojavil, saj je zmagal na uvodni veleslalomski preizkušnji svetovnega pokala v Beaver Creeku.

Potem, ko je bil minulo sezono v Kanadi tretji, se je v letošnji sezoni zavihtel na sam vrh, ugnal celo nepremagljivega Marcela Hirscherja. Ob selitvi v Val d'Iser, na Hirscherjev priljubljeni Face de Bellvarde pa je zmaga Nemca prišla pod povečevalo medijev. 26-letnik naj bi do nje prišel s pomočjo nedovoljenih sredstev, natančneje dodatnega kisika. Luitzovo vdihovanje kisika so razkrili italijanski in švicarski novinarji, dokaz za to pa naj bi predstavljala fotografija. Nemec naj bi med prvim in drugim tekom vdihoval kisik, kar je leta 2016 Mednarodna smučarska zveza (FIS) prepovedala, tako, da bi to pomenilo kršenje dopinških pravil.