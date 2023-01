Zmaji za odlično igro niso bili nagrajeni z zmago

Hokejisti SŽ Olimpije so v 36. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva gostovali v Celovcu pri ekipi KAC. Ljubljančani, ki so pred dnevi z zmago v Asiagu končali negativen niz osmih zaporednih porazov, so proti klubu z največ naslovi avstrijskega prvaka odigrali zelo dobro tekmo. Zmaji so dvakrat vodili, imeli na koncu celo več strelov na gol od gostiteljev, ki pa so izkoristili izkušnje in pred 4000 gledalci po podaljšku slavili s 4:3. Je pa Olimpija po gostovanju na Koroškem bogatejša za točko.

icon-expand Mitja Šivic poudarja, da se je ekipa po osmih zaporednih porazih močno dvignila in kaže povsem drugačen obraz v novem letu. FOTO: Luka Kotnik Izid, liga ICEHL, 36. krog:

KAC Celovec – SŽ Olimpija 4:3 (1:1, 2:1, 0:1 ;1:0)