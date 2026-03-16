Zimski športi

Je Lindsey Vonn namignila, da se bo vrnila na bele strmine?

St. Paul, 16. 03. 2026 07.43 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
M.J. STA
Lindsey Vonn znova trenira

Lindsey Vonn po hudi nesreči na olimpijskih igrah v Cortini še ni pripravljena sprejeti odločitve o morebitni vrnitvi. Enainštiridesetletnica je na spletni strani X zapisala, da ni pripravljena govoriti o svoji prihodnosti v smučanju.

"Moja pozornost je trenutno v celoti usmerjena v okrevanje in vrnitev k običajni dnevni rutini," je poudarila po Mikaeli Shiffrin druga najboljša smučarka v zgodovini.

Lindsey Vonn
FOTO: X

"Prosim, nehajte mi govoriti, kaj naj in česa ne smem početi. Sporočila vam bom, ko se bom odločila. Živim fantastično življenje stran od smučanja in želim sama odločati o svoji prihodnosti. Morda to pomeni, da se bom spet vrnila na tekmovanja, morda ne. Čas bo pokazal," je svojim navijačem, oboževalcem in sledilcem sporočila kraljica hitrih disciplin.

Vonn je pred kratkim vzbudila upanje na vrnitev na tekmovalne smučarske proge, ko je le 25 dni po grozljivem padcu na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo objavila videoposnetek na Instagramu, v katerem trenira stegna, ramena, trebušne mišice, hrbet in roke.

Preberi še Lindsey Vonn manj kot mesec dni po hudem padcu znova trenira

V nekem trenutku so oskrbovali njeno hudo poškodovano levo nogo. Na koncu posnetka je celo vstala z invalidskega vozička.

Lindsey Vonn ima številno in zvesto bazo navijačev
FOTO: Profimeda

Specialistka za hitre discipline je med padcem v Cortini utrpela kompleksno poškodbo goleni. Poškodba je bila tako huda, da ji je grozila amputacija. Po hospitalizaciji v Italiji so jo z reševalnim vozilom odpeljali na letališče in od tam s letalom prepeljali v ZDA.

Preberi še Zdravnik, ki je rešil nogo Lindsey Vonn

"Trajalo bo približno eno leto, da se vse kosti zacelijo," je pred kratkim pojasnila. Nato se bo odločila, ali bo vstavljene kovinske dele popolnoma odstranila. Šele nato je načrtovana končna poprava križne vezi z drugo operacijo.

Američanka si je na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani tik pred zimskimi olimpijskimi igrami strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. Kljub temu je dvakratna svetovna prvakinja tekmovala v Italiji. Mnogi so jo zaradi tega kritizirali.

Lindsey Vonn in njen pes
FOTO: X

Vonn je z osvojenimi 84 zmagami tretja na večni lestvici svetovnega pokala. Pred njo sta le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin s 109. zmagami. Je pa s 45. zmagami na tekmah v smuku in 28. zmagami na tekmah v superveleslalomu najuspešnejša v hitrih disciplinah.

Februarja v Italiji je nameravala osvojiti drugo olimpijsko smukaško zlato po naslovu leta 2010. Celotno vrnitev po petletnem premoru, upokojila se je leta 2019, je posvetila temu cilju. Po vrnitvi na bele strmine je tekmovala s titanovo protezo v delno kirurško obnovljenem desnem kolenu. Govorila je, da je smučala povsem sproščeno in brez bolečin.

Preberi še Po grozljivem padcu Vonnove se je oglasil Ronaldo: sporočilo, ki odmeva v športnem svetu

Po vrnitvi se je osemkrat zavihtela na zmagovalni oder, dvakrat zmagala ter do pred kratkim, ko sta jo prehiteli Italijanka Laura Pirovano in Nemka Emma Aicher, vodila v smukaškem seštevku svetovnega pokala.

Karl ostaja trn v peti Mastnaku: 'Zapomnil si bom vožnje, ki so bile na visoki ravni'

Peter Prevc je razlog, da ima Slovenija po novem poševni vetrovnik

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

armenius
16. 03. 2026 09.20
je pa najlepša od vseh smučark, bejba in pol.
GUNDABAD
16. 03. 2026 09.15
ta je pa res
kovanec
16. 03. 2026 08.59
Saj, imamo tudi paratekmovanja na belih strminah.
huperz
16. 03. 2026 08.38
Vse za denar in slavo, tudi če postanem kripl 🤪
devlon
16. 03. 2026 08.17
blond. ni prevec brihtna
Aijn Prenn
16. 03. 2026 08.11
Pršvasana je glih dost... ;-))
Slash
16. 03. 2026 08.04
Bravo Lindsey! Saj si še mlada in neumna ! Pardon, mlada nisi več...
bibaleze
Portal
Nova nosečnost ne "izbriše" otroka, ki je umrl. Niste sami
Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov
Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov
Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice
Nič babica, samo Martha: presenetljivo priznanje slavne kuharice
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
7 stvari, ki se zgodijo, ko postaneš očka
zadovoljna
Portal
Vsi so gledali le njiju: Z vročimi pogledi in nežnostjo sta zasenčila oskarje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, raki pa občutljivi
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, raki pa občutljivi
Lahkotne superge, ki jih bomo nosile to pomlad
Lahkotne superge, ki jih bomo nosile to pomlad
Njo ljubi znani Slovenec
Njo ljubi znani Slovenec
vizita
Portal
Moški ignoriral simptome, nato izvedel, da ima tumor na možganih
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Višje temperature zmanjšujejo rojstva dečkov, kaže raziskava
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Zgodnje vstajanje: mit o produktivnosti in biološka realnost
Zdravi odnosi: zakaj se prepiramo in kako se spet povezati
Zdravi odnosi: zakaj se prepiramo in kako se spet povezati
cekin
Portal
Nemčija beleži najvišje število stečajev v zadnjih 11 letih
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
Kako je Taylor Swift v dveh letih podvojila bogastvo? Razkrivamo skrivnosti
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
moskisvet
Portal
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
dominvrt
Portal
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
To so najbolj inteligentne pasme mačk
To so najbolj inteligentne pasme mačk
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
okusno
Portal
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
Slastne perutničke, ki vam bodo šle v slast!
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
voyo
Portal
Parazit
Kmetija
Kmetija
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
