Je Lindsey Vonn namignila, da se bo vrnila na bele strmine?

"Moja pozornost je trenutno v celoti usmerjena v okrevanje in vrnitev k običajni dnevni rutini," je poudarila po Mikaeli Shiffrin druga najboljša smučarka v zgodovini.

Lindsey Vonn FOTO: X

"Prosim, nehajte mi govoriti, kaj naj in česa ne smem početi. Sporočila vam bom, ko se bom odločila. Živim fantastično življenje stran od smučanja in želim sama odločati o svoji prihodnosti. Morda to pomeni, da se bom spet vrnila na tekmovanja, morda ne. Čas bo pokazal," je svojim navijačem, oboževalcem in sledilcem sporočila kraljica hitrih disciplin.

Vonn je pred kratkim vzbudila upanje na vrnitev na tekmovalne smučarske proge, ko je le 25 dni po grozljivem padcu na olimpijskem smuku v Cortini d'Ampezzo objavila videoposnetek na Instagramu, v katerem trenira stegna, ramena, trebušne mišice, hrbet in roke.

V nekem trenutku so oskrbovali njeno hudo poškodovano levo nogo. Na koncu posnetka je celo vstala z invalidskega vozička.

Lindsey Vonn ima številno in zvesto bazo navijačev FOTO: Profimeda

Specialistka za hitre discipline je med padcem v Cortini utrpela kompleksno poškodbo goleni. Poškodba je bila tako huda, da ji je grozila amputacija. Po hospitalizaciji v Italiji so jo z reševalnim vozilom odpeljali na letališče in od tam s letalom prepeljali v ZDA.

"Trajalo bo približno eno leto, da se vse kosti zacelijo," je pred kratkim pojasnila. Nato se bo odločila, ali bo vstavljene kovinske dele popolnoma odstranila. Šele nato je načrtovana končna poprava križne vezi z drugo operacijo.

Američanka si je na tekmi svetovnega pokala v Crans Montani tik pred zimskimi olimpijskimi igrami strgala sprednjo križno vez v levem kolenu. Kljub temu je dvakratna svetovna prvakinja tekmovala v Italiji. Mnogi so jo zaradi tega kritizirali.

Lindsey Vonn in njen pes FOTO: X

Vonn je z osvojenimi 84 zmagami tretja na večni lestvici svetovnega pokala. Pred njo sta le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin s 109. zmagami. Je pa s 45. zmagami na tekmah v smuku in 28. zmagami na tekmah v superveleslalomu najuspešnejša v hitrih disciplinah.

Februarja v Italiji je nameravala osvojiti drugo olimpijsko smukaško zlato po naslovu leta 2010. Celotno vrnitev po petletnem premoru, upokojila se je leta 2019, je posvetila temu cilju. Po vrnitvi na bele strmine je tekmovala s titanovo protezo v delno kirurško obnovljenem desnem kolenu. Govorila je, da je smučala povsem sproščeno in brez bolečin.