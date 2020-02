Jelar poletel 150 metrov, a je veter nato odpihnil kvalifikacije v Willingenu

Sijajen je bil s številko 11 tudi Anže Semeničs 141.5 metri, kar je pomenilo najboljšo oceno do prekinitve in kasnejše odpovedi današnjega programa. Med omenjenima je 121.5 metrov skočilJurij Tepeš, Timi Zajc pa je bil zadnji, ki je dobil priložnost, s 135 metri je imel četrto oceno serije, tik za Jelarjem. Za Zajcem bi moral skočiti Domen Prevc, a ni dočakal dovoljenja, kot tudi ne Anže Lanišek inPeter Prevc, saj so organizatorji zaradi neregularnih vetrovnih razmer trening in kvalifikacije odpovedali. Že pred tem so objavili, da bo nedeljska tekma brez poskusne serije na sporedu nekaj ur prej.