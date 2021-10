Jelar pozitiven, moral je tudi po zdravniško pomoč

"Pred nekaj dnevi sem bil na testiranju pozitiven na covid-19. Trenutno sem v samoizolaciji, spoštujem vse ukrepe in priporočila. Nisem v najboljšem stanju in sem pomoč iskal tudi v bolnišnici. Iskreno me je presenetilo, da lahko mladega športnika tako zdela. Želim si čimprejšnjega okrevanja in miru, da spet pridem k sebi," je med drugim zapisal Žiga Jelar, član reprezentance A.