Jernej Damjan že končal sezono

"Gre za staro poškodbo, ki se vleče iz lanske sezone in za katero sem upal, da jo bom nekako prebrodil oziroma nadzoroval. A ne gre, zato sem že prečrtal sezono," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal izkušeni skakalecJernej Damjan. "Vse skupaj je šlo tako daleč, da še malo težje vrečke iz trgovine ne morem več nesti, zato sem se odločil za operacijo. Upam, da bom čim prej na vrsti, saj vem, da rehabilitacija traja približno tri mesece," je pojasnil Ljubljančan, ki to zimo ni nastopal v svetovnem pokalu, sicer pa ima za pasom tudi dve posamični zmagi, skupno pa pet uvrstitev na zmagovalni oder. Večje uspehe je Damjan nizal z ekipo, saj se je z reprezentančnimi kolegi devetkrat povzpel na zmagovalni oder, nazadnje lani v Willingenu, ob tem ima tudi dve ekipni bronasti kolajni s svetovnih prvenstev ter srebro in bron s SP v poletih.

Damjan je ob tem dodal, da o koncu kariere še ne razmišlja. "Ne, najprej bi rad pozdravil poškodbo, ko bom zdrav, bom začel razmišljati, kako naprej," je odločno dejal Damjan.