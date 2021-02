Jerneja Brecl bronasta na mladinskem SP

Štiri Slovenke so se zanesljivo prebile v finalno serijo, Jerneja Breclpa se zasluženo veseli bronaste kolajne. Po prvi seriji je bila z 89 metri in 103,1 točke na 4. mestu, v finalu pa je skočila 91,5 metra in z drugo oceno serije skupno zbrala 213,0 točke, kar jo je popeljalo na končno tretje mesto ter do njenega prvega posamičnega odličja na mladinskem svetovnem prvenstvu.

Zelo prepričljivo je naslov osvojila nizkorasla Norvežanka Thea Minyan Bjoersethz 98 in 92 metri ter 239,0 točke, druga je bila Francozinja Josephine Pagnierz 90 in 91 metri ter 218,5 točke. Nika Prevcje zasedla 11. mesto, Jerneja Repinc Zupančič je bila 13., Katra Komarpa je končala na 25. mestu.

Breclova je osvojila peto posamično bronasto kolajno slovenskih skakalk. Edina, ki je osvojila naslov prvakinje, je bila leta 2018 Nika Križnar. Zaradi neugodnih vremenskih razmer na Finskem so organizatorji tekmo smučark skakalk prestavili na četrtek zjutraj z začetkom ob 8.55. Zvečer bo na sporedu še posamična tekma mladincev, v petek pa obe ekipni preizkušnji.