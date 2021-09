Jeseničani sezono začeli s porazom proti novincu

Jeseničani, letos edini slovenski predstavniki v drugem najmočnejšem regionalnem tekmovanju, so za uvod v novo sezono doživeli hladen tuš in morali priznati premoč novincu v ligi, Meranu. Jeseniška zasedba je sicer dodobra spremenjena, klub so pred novo sezono zapustili številni igralci, nov je tudi trener. Prav Nik Zupančič je pred uvodom alpske lige opozarjal, da vloge favoritov, kamor v širši krog sodijo tudi železarji, niso samoumevne, ter da bo odgovor o razmerjih moči dalo nekaj uvodnih krogov. Za začetek so se domači pomerili z novo ekipo v ligi, ki se je vsaj za uvod pokazala kot borbena in enakovredna. Železarji so imeli sicer v uvodnem delu terensko premoč, vendar je niso znali izkoristiti, prav tako ne prve številčne premoči. Do prednosti v zadetkih so nato le prišli v drugi tretjini, ko so imeli spet igralca več na ledu. V polno je zadel Eetu Elo, minimalna prednost pa je nato zdržala do 46. minute, ko je izenačil Victor Ahlström.

Do konca tretjine in nato tudi v podaljšku ni bilo več zadetkov, tako da so sploh prvo tekmo nove sezone alpske lige odločili kazenski streli. Pri teh so bili bolj natančni gostje, saj so domačega vratarja Oscarja Froberga premagali dvakrat. Jeseničane je po zgrešenem poskusu Erica Panceta reševal Elo, ki pa nato v četrti seriji ni bil uspešen še enkrat, Frederic Cloutirer je njegov strel ubranil in zagotovil dve točki gostom.

Jeseničane naslednja tekma čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri ekipi Steel Wings Linz.