Jeseničani do druge zmage v dveh dnevih

Tudi današnji dvoboj so Jeseničani bolje odprli in bili konkretnejši nasprotnik. V 9. minuti so igro kronali z zadetkom, ko je bil natančen Žan Jezovšek , ki je postavil izid prve tretjine.

Železarji so po skoraj 14 dneh premora v regionalni ligi odigrali še drugo tekmo v dveh dneh in zabeležili novo zmago pred domačimi navijači v dvorani Podmežakla. To je že deveta zmaga Jesenic na desetih tekmah v alpski ligi.

V začetku drugega dela so Gorenjci nekoliko popustili, gostje pa so to izkoristili in prišli do izenačenja. Po treh minutah nadaljevanja je do zadetek dosegel Diego Iori. A Jeseničani so na odmor pred sklepno tretjino znova odšli z minimalnim vodstvom, saj je v 35. minuti do svojega drugega gola na tekmi prišel Jezovšek.

V zadnji tretjini je boljšo predstavo Jeseničanov s tretjim zadetkom v 51. minuti nagradil Lovro Kumanović. Končni izid dvoboja pa je slabi dve minuti pred koncem postavil Rudolfs Polcs.

Naslednjo tekmo v regionalnem tekmovanju bodo železarji odigrali v sredo, ko bodo gostovali pri Rittnerju.