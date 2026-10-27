Jeseničani navdušujejo v Alpski ligi

Jeseničani so v 14. nastopu v letošnji sezoni regionalnega tekmovanja dosegli deseto zmago. Ob štirih porazih so povsem pri vrhu razpredelnice. Železarji so se obenem pobrali po sobotnem porazu proti Rittnu, ki so ga zdaj tudi prehiteli, a imajo kar tri tekme več. Jesenice in Zell am See sta pri 30 točkah, Ritten jih ima 29, Asiago pa 28.

Slovenska zasedba je mladim Celovčanom, ki so v prejšnji tekmi prekinili niz osmih tekem brez zmage in prišli šele do druge letošnje, zadala deseti poraz, a se je morala za zmago tudi nekoliko namučiti.

V prvi tretjini so si Jeseničani ustvarili več priložnosti in dosegli tudi edini zadetek, ko je za 1:0 v 15. minuti poskrbel David Baloh. V drugi so bili glede na ustvarjene priložnosti gostje še podjetnejši, a do drugega zadetka niso prišli.

So pa zato izenačili Celovčani, ko je v 25. minuti zadel Gerrit Böhs. V izenačeni sklepni tretjini je zmago železarjem v 54. minuti ob igri z igralcem več na ledu vendarle zagotovil Erik Svetina.