Jeseničani po naslovu in sezoni polni težav previdno v novo sezono

Po lanskem nepričakovanem slavju v državnem prvenstvu so na Jesenicah izgubili del moštva, saj se je za igranje v ligi EBEL močno okrepil glavni domači tekmec Olimpija, nov je tudi trener Nik Zupančič, ki je nasledil Mitjo Šivica.

"Vesel sem, da smo brez težav in poškodb končali pripravljalno obdobje. Zdaj delamo na elementih, ki naj bi nam na ledu prinesli določeno prednost," je o aktualnem poteku treninga povedal Zupančič in kot prednost videl dolgo klop s štirimi peterkami, s katerimi se lahko utrudi tekmeca in ga prisili v napake. "V dvoboju na bolj izenačenih tekmah pa moramo dobro izkoristiti predvsem številčno prednost na ledu."

O sami pripravi ekipe Zupančič še ni želel razpredati, saj z izjemo pokalnega finala z Olimpijo Jeseničanom tekme z enakovrednimi nasprotniki še manjkajo. "V finalu se je videlo, da so Ljubljančani odigrali več kakovostnih tekem. Imeli so hitrejši odziv, bili so močnejši v dvobojih in zasluženo so zmagali. Tudi mi smo imeli svoje priložnosti in če bi jih izkoristili, bi se lahko končalo tudi drugače."