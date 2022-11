Jeseničani so se učinkovito maščevali Unterlandu

So pa zato danes nadaljevali niz v regionalnem tekmovanju, ki traja že od 22. septembra. Na tekmi pred tem so doživeli prvi in do zdaj edini poraz v alpski ligi v tej sezoni, pozneje pa nanizali same zmage, vključno z današnjo jih je zdaj že 13. To se pozna tudi na lestvici, kjer so železarji na prvem mestu, a imajo tudi štiri tekme manj od prvega zasledovalca. Motiva pred današnjim obračunom jeseniški ekipi ni manjkalo. Prav zasedba Unterland Cavaliers je bila tista, ki ji je zadala edini poraz, na njihovem terenu je bilo septembra 5:2. Danes se je dvoboj iztekel po jeseniških željah in na koncu ponudil tudi učinkovito maščevanje za edini poraz. Hitro je bilo jasno, da gostje tokrat ne bodo imeli pravih možnosti, že v prvi tretjini pa sta temelje za zmago rdečih postavila Rudolfs Polcs in Eric Pance.

Tudi nadaljevanje ni bilo nič drugačno. V drugi tretjini so zadeli še Tjaš Lesničar, Luka Ulamec in Andrej Galuškin in že precej pred koncem je bilo jasno, da bodo točke ostale v Podmežakli. Za piko na i je v zadnji tretjini poskrbel Erik Svetina, domači pa so se potrudili tudi, da je vratar Antti Karjalainen tekmo končal brez prejetega zadetka.

Naslednja tekma železarje čaka v soboto, ko bodo gostili drugo zasedbo Linza.