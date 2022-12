Jeseničani spet uspešni v alpski ligi

Železarji tako nadaljujejo niz zmag v regionalnem tekmovanju. Ta je zdaj dolg 16 zmag in traja že od 22. septembra, ko so takrat doživeli do zdaj edini poraz v tej sezoni alpske lige z ekipo Unterland Cavaliers. V prejšnjem krogu so bili Jeseničani z enakim izidom boljši od druge ekipe Salzburga.

Tudi danes so bili Jeseničani na ledu suvereni. Do prednosti so prišli 22 sekund pred iztekom prve tretjine, ko je bil natančen Gašper Seršen. Po slabih treh minutah nadaljevanja so železarji z igralcem manj povišali svojo prednost, ko je zadel Rudolfs Polcs. Ob koncu druge tretjine so Avstrijci znižali zaostanek po zaslugi Aleksija Hamalainena.

V sklepni tretjini so hokejisti Jesenic potrdili domačo zmago. Najprej je v 44. minuti prednost dveh golov obnovil Žan Jezovšek, končnih 4:1 pa je postavil hokejist z mehiškim in ruskim potnim listom Andrej Galuškin.

Jeseničani imajo zdaj na prvem mestu alpske lige sedem točk prednosti pred trenutno najbližjim zasledovalcem Cortino, ki pa ima tri tekme več. Naslednja tekma v regionalnem tekmovanju Jeseničane čaka v torek, ko bodo gostovali pri drugi ekipi Celovca.