Jeseničani v seštevku gladko proti Celovčanom

Jeseničani so opravili še zadnjo obveznost iz prvega dela sezone. Takrat so v vodstvu tekmovanja uvodne kroge zastavili kot seštevek dveh tekem istih tekmecev, po katerih šele skupni rezultat omogoča pridobivanje točk. Zaradi okužb pa so morali septembrsko tekmo Jeseničani prestaviti. Zdaj so delo dokončali. Po 3:2 na prvi tekmi v Celovcu so imeli že prednost, status favorita pa so nato potrdili še na svojem ledu. Danes niso imeli večjih težav s sosedi z druge strani Karavank. V prvi tretjini sta v polno zadelaJaka Šturm inMirko Djumić, v drugi dvakrat Sašo Rajsarin Jaka Sodja, v zadnji pa še Ahmed Jakupović, Erik Svetinain še enkrat Sodja. Po zaostali tekmi zdaj Jeseničane naslednja tekma regionalnega tekmovanja čaka 28. novembra, ko bo njihov tekmec Kitzbühel.

Zaradi novih terminov oziroma igranja zaostalih tekem v alpski ligi so pri obeh slovenskih udeležencih regionalnega tekmovanja spremenili urnik tekem, načrtovanih za ta teden. Po prvotnem načrtu bi namreč morala jeseniški in ljubljanski klub že zdaj odigrati tudi dva derbija za državno prvenstvo, ki pa sta prestavljena na 12. december in 2. januar. V alpski ligi pa bosta slovenska obračuna šele 2. in 9. marca.