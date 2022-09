Jeseničani zmagali v Meranu

Jeseničani, eni glavnih favoritov tega regionalnega tekmovanja, so po porazu proti novincem, ekipi Unterland Cavaliers, zdaj prišli v pravi ritem in dosegli drugo zmago v nizu in tretjo v sezoni. Potem ko so pred dvema dnevoma doma zanesljivo odpravili mlade Salzburžane, so danes v gosteh s 4:2 premagali še Merano.

Gostje so bili danes že v uvodni tretjini boljši tekmec in imeli terensko premoč, ki pa so jo kronali samo z enim zadetkom, uspešen je bil Latvijec Rudolfs Polcs. A domači so se na polovici tekme vrnili, tudi Merano je dosegel gol z igralcem več, a je nato tik pred koncem drugega dela Latvijec v jeseniškem dresu še enkrat, tudi tokrat ob "power playu", zadel v polno.

Takoj na začetku zadnje tretjine je prednost dveh golov priboril Eric Pance, a s je Merano še enkrat približal. Izenačenja pa ni bilo, ob tveganju brez vratarja ob koncu tekme je namreč v 59. minuti drugič na tekmi zadel še Pance ter odločil zmagovalca.

Jeseničane naslednji dvoboj v alpski ligi čaka v petek, ko bodo gostili Bregenzerwald, še pred tem pa se bodo v sredo v prestižnem domačem obračunu s SŽ Olimpijo pomerili v finalu pokalnega tekmovanja.