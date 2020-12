Jeseničani izgubili z Bregenzerwaldom

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili z Bregenzerwaldom z 1:4. V prejšnji tekmi alpske lige so Jeseničani v gosteh uprizorili preobrat in po zaostanku premagali Kitzbühel. A tokrat se scenarij ni ponovil, železarji so naredili obratno pot in zapravili vodstvo ter na koncu doživeli visok poraz.

icon-expand Železarji so nepričakovano izgubili. FOTO: Miro Majcen Slaba popotnica je bila že torkova tekma državnega prvenstva, ko so Jeseničani doma presenetljivo izgubili s Triglavom z 2:3. Danes pa je bil začetek sicer dober, saj jePatrik Rajsarv deseti minuti poskrbel za vodstvo. Toda Bregenzerwald se je vrnil še v prvi tretjini, hitro izenačil, ob številčni prednosti pa tudi povedel. Železarji v nadaljevanju niso znali premagati vratarja Felixa Becka, na drugi strani pa so domači na polovici tekmeŽana Usa še drugič premagali ob igri 5-4. Ko pa so nato v 34. minuti prednost povišali še na 4:1, je bilo jasno, da goste čaka zahtevna naloga. Kljub pritisku v zadnji tretjini (Beck je imel na koncu 37 obramb) pa se jim ni več uspelo približati, niti ob dveh številčnih prednostih v zadnjih petih minutah dvoboja. Jeseničane ta konce tedna v regionalnem tekmovanju čaka še eno gostovanje, v nedeljo bodo igrali proti Lustenauu. Izid, Alpska liga:

Bregenzerwald - Sij Acroni Jesenice4:1 (2:1, 2:0, 1:0) icon-expand Koronavirus pasica november