Jeseničani nadaljujejo zmagoviti niz, premagali tudi Ritten

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali Ritten s 3:2. Železarji nadaljujejo niz zmag v regionalnem tekmovanju, ki jih je obdržal na tretjem mestu lestvice, za Pustertalom in SŽ Olimpijo. Tokrat so slavili že sedmo zmago v nizu, izgubili so le prvo v koledarskem letu 2021.

icon-expand Jeseničani so v naletu. FOTO: Damjan Žibert Naporen ritem se železarjem za zdaj ne pozna. Potem ko so v četrtek premagali Cortino, jih je tokrat čakala nova zahtevna naloga. Po ogrevanju v uvodni tretjini, ko sta vratarja ostala nepremagana, je bilo nadaljevanje boljše za goste. IzkušeniAndrej Hebar je na polovici tekme popeljal svojo ekipo v vodstvo, Ritten je skušal na hitro izenačiti, a je bil Žan Us razpoložen. Za nameček je prednost gostov pred koncem tretjine povišalŽan Jezovšek, so se pa domači vrnili v igro, ko so pičle tri sekunde pred iztekom druge tretjine znižali na 1:2. Odločala je tako zadnja tretjina, v kateri so najprej domači zadeli za 2:2. A le minuto pozneje, v 54., je za železarje zadelAljoša Crnovič, Rittnu pa je ob izključitvi v 57. minuti zmanjkalo časa za še eno vrnitev, izkazal pa se je tudi Us, ki je tekmo končal s 37 obrambami. Naslednji teden slovenska kluba ne bosta igrala tekem v alpski ligi, čaka pa ju polfinale domačega prvenstva. V regionalnem tekmovanju bodo Jeseničani spet dejavni 2. februarja, ko bodo gostovali pri mladi celovški zasedbi. Izid:

Ritten Sport - Sij Acroni Jesenice 2:3(0:0, 1:2, 1:1)

Quinz 40., Kostner 53.; Hebar 30., Jezovšek 39., Crnovič 54.