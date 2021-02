Ljubljančani zanesljivi v Celovcu

Ljubljančani so zanesljivo opravili nalogo in gladko upravičili status favorita v obračunu s predzadnjo ekipo regionalnega tekmovanja. Nove tri točke pa so jih tudi obdržale na vrhu lestvice alpske lige, na kateri imajo zdaj 64 točk. Tako kot na prejšnjih dveh tekmah, ko so dvakrat igrali z zadnjim Linzem, so tudi tokrat tri točke ljubljanski hokejisti morali vzeti kot obvezne. V Celovcu so delo opravili nekoliko učinkoviteje kot nazadnje doma z Linzem, ko so zmagali s 3:1. Tokrat je bil že uvod gostov učinkovit – Žiga Pance in Žiga Pešut sta že do šeste minute poskrbela za vodstvo z 2:0. V prvem delu nato golov ni bilo več, zato pa pet v drugi tretjini, ko so imeli zeleno-beli razmerje strelov 16:0. Nejc Brus, Nik Simšič, Anej Kujavec, še enkratPešut inAnže Ropret so že precej pred koncem tekme pričakovano odločili, kdo bo zmagovalec. A tudi tokrat ljubljanski ekipi ni uspelo ohraniti mreže nedotaknjene – Celovčani so ob igralcu več v 53. minuti le dosegli častni zadetek.

Serijo tekem s slabšimi ekipami bodo Ljubljančani končali v četrtek, ko bodo z današnjimi tekmeci igrali še doma v Tivoliju.