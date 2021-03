Hokejski zmaji potrdili prvo mesto pred končnico

Ljubljančani so že nekaj časa zanesljivi potniki v končnico, zdaj je njihova glavna naloga le še, da ubranijo prvo mesto in s tem najboljše izhodišče. Tokrat so to opravili rutinsko, saj so na gostovanju v Feldkirchu dosegli visoko zmago. Na prejšnji tekmi v Podmežakli se jim je ta izmuznila, po kazenskih strelih so v slovenskem derbiju klonili z Jeseničani. Tokrat ni bilo dvomov o tem, kdo bo zmagal. Le na začetku so bili gostje zadržani, v prvi tretjini sta zadela Miha Logar inTadej Čimžar, potem pa so dodobra napolnili mrežo domače ekipe. V drugi je najprej vodstvo povišal Žiga Pance, potem pa so zeleno-beli v dobrih dveh minutah zadeli še trikrat, dvakrat Marc-Olivier Vallerand, vmes pa še Nejc Brus.

A se z visokim vodstvom gostje še niso zadovoljili. Domačo ekipo, ki dodatne tekme za končnico na 11. mestu teoretično ima v rokah, a se ji lahko ob slabem razpletu še izmuzne, so namreč potopili še s tremi goli. Žiga Pance, Luka Ulamecin še Nik Simšičso potrdili visoko zmago in končnih 9:0. V rednem delu Ljubljančane čaka le še tekma v Kitzbühlu 18. marca. Ker so si kot ena od štirih prvouvrščenih ekip končnico že zagotovili neposredno, se bo sezona v regionalnem tekmovanju zanje potem nadaljevala s četrtfinalom 27. marca.



Jeseničani tesno ugnali Fasso

Jeseniški hokejisti so pričakovano osvojili nove tri točke v regionalnem tekmovanju, a so se zanje nepričakovano namučili. Na tekmi s Fasso, ki lovi 12. mesto, to še prinaša dodatne tekme za končnico, so namreč zmagali z nogometnim izidom 1:0. Železarji končujejo redni del sezone z nizom domačih tekem. Eno so ta teden že dobili, ko so v derbiju premagali SŽ Olimpijo po kazenskih strelih. Teoretično bi morala biti naloga lažja, toda odsotnost nekaterih igralcev, ki so dobili prosto, ter motivacija na strani gostov so poskrbeli za napeto tekmo. V vratih je priložnost namesto Žana Usa dobil Urban Avsenik. Na napadalni strani je v prvi tretjini za zadetek, za katerega se je pozneje izkazalo, da je bil edini, poskrbelSašo Rajsar.