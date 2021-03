Zmaji prepričljivi v Kitzbühlu, železarji klub porazu drugi

Zeleno-beli so imeli že dolgo zagotovljeno končnico, že nekaj časa pa tudi praktično prvo mesto po rednem delu, ki prinaša največjo prednost pri izbiri tekmecev in domačem terenu v končnici. Tokrat so gostovali pri predzadnjem Kitzbühlu, ekipi, ki ne bo nadaljevala tekmovanja v končnici, saj je ena od štirih, ki so bile prekratke za uvrstitev vsaj v nadaljnje kvalifikacije za četrtfinale. Sezona se končuje še za drugo celovško ekipo, Fasso in mlado zasedbo Linza. Za ogrevanje pred končnico Ljubljančani niso imeli nobenih težav. V prvi tretjini je dvakrat v polno zadel Nejc Brus, na polovici tekme je vodstvo povišal Miha Logar, še v drugem delu pa je zadel tudi Tadej Čimžar. V zadnji tretjini pa sta pričakovano zmago potrdila šeŽiga Pance in Aleš Mušičz zadetkoma v razmaku 13 sekund.

Jeseničani kljub porazu ostali drugi po rednem delu

Jeseniški hokejisti so danes na zadnji tekmi morali potrjevati drugo mesto in s tem prednost domačega terena v morebitnem polfinalu, potem ko so priložnost, da bi si ga že zagotovili, zapravili s porazom proti zadnjemu Linzu na prejšnji tekmi. Tokrat so imeli boj na daljavo s Pustertalom, ki je pred tekmo zaostajal dve točki (74-72), nazadnje pa so kljub porazu le potrdili drugo mesto za SŽ Olimpijo. Posredno so jim pomagali mladi Salzburžani, ki so premagali Pustertal v gosteh s 4:2. Tekmo Jeseničanov je odločil samo en gol, že v prvi tretjini je v polno za domače zadelPaul Eisendle. Drugi domači junak pa je bil vratar Jakob Rabanser, ki je gostom ubranil kup priložnosti in na koncu s kar 44 obrambami ohranil mrežo nedotaknjeno.