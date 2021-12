Jeseničani v zadnji tretjini do zmage v Meranu

Jeseničani so po daljšem premoru, pred desetimi dnevi so po podaljšku premagali Lustenau s 3:2, danes dosegli novo zmago, s katero so se utrdili na vrhu lestvice regionalnega tekmovanja, zdaj imajo 59 točk.

Današnji tekmec Merano je bil klub, ki je v prvi tekmi nove sezone Jeseničanom zadal nekoliko presenetljiv poraz z 2:1 po podaljšku v Podmežakli. Danes so se železarji oddolžili in slavili v gosteh, do zmage pa prišli z učinkovito zadnjo tretjino.