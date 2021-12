Železarji po preobratu do nove zmage

Jeseničani so ta teden spet na delu v Alpski ligi, potem ko so imeli desetdnevni premor. V torek so na gostovanju pri Meranu zmagali s 4:2, danes pa proti tekmecu z vrha lestvice (železarji so prvi, Asiago je bil pred tekmo tretji) po preobratu prišli do vseh treh točk. V Meranu so Jeseničani do preobrata prišli v zadnji tretjini, podobno slab pa je bil začetek tudi tokrat. Asiago je namreč v prvi tretjini že po sedmih minutah vodil z 2:0, a so gostje nato v nadaljevanju hitro odgovorili. Sašo Rajsar je znižal v 22. minuti, gostje pa so nato iskali še kaj več.

Sašo Rajsar je bil nato tudi tisti, ki je poskrbel za izenačenje. V 46. minuti je bilo tako 2:2, v precej obrambni igri z malo streli na gol (Jeseničani so jih imeli le 18, domači pa na celi tekmi 13) pa je nato odločil jeseniški Finec Eetu Elo, ki je za 3:2 zadel v 54. minuti. Domači so v zadnji minuti poskušali še brez vratarja Gianluce Vallinija, a je na drugi strani Žiga Kogovšek zdržal ta zadnji nalet za 22. zmago v sezoni, šesto zaporedno.

Na prvem mestu imajo zdaj slovenski prvaki 62 točk, deset več kot Ritten. Do konca leta 2021 jih čakata še dve tekmi, obe na domačem ledu: 28. decembra prihaja v Podmežaklo zadnja ekipa lige Vienna Capilas Silver, 30. decembra pa drugi Ritten.

Izid, Alpska liga:

Asiago - Sij Acroni Jesenice 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Marchetti 3., Salinitri 8.; S. Rajsar 22., 46., Elo 54.